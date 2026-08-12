Медведев заявил, что среди молодых россиян не так много «убежденных негодяев»

Среди молодых людей в России с «искривленными мозгами» не так много убежденных негодяев. Об этом на заседании экспертного совета «Единой России» по формированию новой народной программы заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его мнению, большинство из них просто не понимают последствий своих поступков.

Медведев отметил, что появление таких людей чаще связано с глупостью и несознательностью, а не с намеренным стремлением причинить вред. Об этом он заявил на заседании экспертного совета «Единой России» по формированию новой народной программы – стратегического документа партии.