Малый бизнес Татарстана получил 175 млрд рублей выручки благодаря РМЦ

Количество поставщиков продукции на платформе Республиканского маркетингового центра (РМЦ) по итогам первого полугодия 2026 года превысило 6 тыс., что на 81% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения центра. Выручка малого бизнеса через платформу составила более 175 млрд рублей – рост почти на 53%.

РМЦ, созданный по инициативе Министерства экономики РТ на базе Агентства по государственному заказу, зарекомендовал себя как антикризисный инструмент. Цифровая платформа помогает местным производителям и МСП находить рынки сбыта, продвигать продукцию за пределами региона и участвовать в закупках.

Основная функция сервиса – кооперация бизнеса. Платформа связывает крупные предприятия и госзаказчиков с местными поставщиками, способствуя развитию внутрирегиональных производственных цепочек и снижению зависимости от внешних поставок.

Платформа объединяет несколько модулей: «Каталог предложений» (производители загружают информацию о продукции), «Каталог потребностей» (заказчики размещают запросы на закупку), «Закупочный модуль» (система проводит анонимные электронные торги). Появление «Центра импортозамещения» позволило заказчикам находить альтернативу импортным комплектующим, а производителям – получать заказы.

Оператором РМЦ выступает АО «Агентство по государственному заказу РТ», которое также проводит обучающие вебинары для участников. Благодаря платформе региональный бизнес расширяет рынки сбыта, укрепляются кооперационные связи, снижается зависимость от внешних поставок и стимулируется локализация производства.