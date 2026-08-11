В Азнакаево и Бавлы поставили 7 новых автобусов по нацпроекту

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Азнакаево и Бавлы поступило 7 новых автобусов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Минпромторга России через АО «ГТЛК», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Перевозчик получил 5 автобусов малого класса марки «ГАЗель» и 2 автобуса среднего класса марки «ПАЗ». Транспорт будет обслуживать муниципальные регулярные перевозки в Азнакаевском и Бавлинском районах. Пассажировместимость «ПАЗов» – 32 человека, «ГАЗелей» – 19.

«Обновление автобусного парка является значимым вкладом в развитие транспортной системы республики. Реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» совместно с АО «ГТЛК» позволяет обеспечить комплексное развитие населенных пунктов. В этом году мы планируем приобрести около 120 автобусов для Татарстана – это позволит существенно модернизировать транспортный парк и обеспечить жителям региона надёжные и удобные регулярные перевозки», – отметила начальник управления транспорта Минтранса РТ Мария Захватова.

Работа по обновлению общественного транспорта в республике началась в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и продолжилась по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За 2020–2025 годы закуплено 217 автобусов.