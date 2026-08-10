Татарстанская синхронистка выступит на юниорском чемпионате мира в Будапеште

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Татарстанская спортсменка Александра Кленина в составе сборной России примет участие в чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров, который пройдет в Венгрии с 12 по 16 августа. Синхронистка заявлена в произвольной и акробатической групповых программах.

«Команда уже находится в Будапеште и приступила к тренировкам. Хочу отметить, что на этом турнире юниорская сборная России полностью восстановлена в правах и будет выступать под российским флагом и [с] гимном. Мы находимся в постоянном контакте со старшим тренером команды Натальей Мендыгалиевой и тренерским штабом. Желаем нашим девочкам после триумфального выступления взрослой сборной на чемпионате Европы в Париже также доказать, что синхронное плавание – наш золотой вид спорта», – рассказала «Татар-информу» заслуженный тренер РФ, советник председателя физкультурно‑спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова.

Александра Кленина – воспитанница «Школы Покровской», представительница ФСО «Динамо» Республики Татарстан, действующая чемпионка Европы среди юниоров 2026 года, обладательница двух золотых медалей Российско‑Китайских молодежных игр – 2026 в Калининграде. Тренируется под личным руководством старшего тренера юниорской сборной России по синхронному плаванию Натальи Мендыгалиевой.