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Происшествия 12 августа 2026 15:52

Выросло число госпитализированных из-за удара ВСУ по Нижнекамску

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Увеличилось число госпитализированных пациентов, пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщает ТАСС. Двоих человек перевели с амбулаторного на стационарное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в результате удара вражеских беспилотников по Нижнекамску было госпитализировано 25 человек.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в Татарстане начали перечислять выплаты семьям погибших и пострадавшим от атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск.

#атака БПЛА #нижнекамск #пострадали люди
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