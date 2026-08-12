Выросло число госпитализированных из-за удара ВСУ по Нижнекамску

Увеличилось число госпитализированных пациентов, пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщает ТАСС. Двоих человек перевели с амбулаторного на стационарное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в результате удара вражеских беспилотников по Нижнекамску было госпитализировано 25 человек.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в Татарстане начали перечислять выплаты семьям погибших и пострадавшим от атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск.