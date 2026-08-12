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Происшествия 12 августа 2026 14:23

Лихача на Mercedes и «гонщика»-газелиста поймали полицейские Казани

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Полицейские нашли 24-летнего водителя автомобиля Mercedes и 34-летнего газелиста, грубо нарушивших ПДД на дорогах Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Проступки нарушителей попали на видео. Правоохранители отмечают, что в случае с автомобилем «Газель» грубое нарушение ПДД привело к дорожно-транспортному происшествию.

Сотрудники полиции установили личности лихачей и задержали их. Выяснилось, что водитель автомобиля «Мерседес» ранее вступал в дорожный конфликт с другим водителем, создавая тем самым аварийно-опасную ситуацию на дороге. На нарушителей составили 27 административных протоколов. Оба водителя вину признали и пообещали в дальнейшем не нарушать правила дорожного движения.

#лихачество #лихач за рулем #нарушители пдд #госавтоинспекции казани
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