В Татарстане назвали профессии, представители которых чаще всего ищут работу

Менеджеры по продажам и работе с клиентами чаще других специалистов ищут работу в Татарстане – с начала 2026 года они разместили более 52 тыс. резюме. В пятерку самых активных соискателей также вошли упаковщики, администраторы, водители и разнорабочие.





Специалисты сервиса по поиску работы обратили внимание на то, что интерес россиян к работе в той или иной профессии меняется в зависимости от возраста

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами возглавили рейтинг самых популярных профессий среди соискателей Республики Татарстан. С начала 2026 года на них приходится 52 490 резюме, следует из результатов исследования, проведенного сервисом hh.ru.

В топ-5 рейтинга также вошли другие массовые профессии, связанные с работой в торговле и сфере услуг. Речь идет об упаковщиках, комплектовщиках и маркировщиках (30 160 резюме), администраторах (29 340 резюме), водителях и экспедиторах (27 390 резюме) и разнорабочих (24 210 резюме).

Вторая пятерка рейтинга оказалась несколько более разнообразной. В нее вошли официанты, бармены и бариста (18 650 резюме), бухгалтеры (17 880 резюме), программисты и разработчики (15 300 резюме), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (15 120 резюме), а также курьеры и почтальоны (13 260 резюме).

Специалисты сервиса по поиску работы обратили внимание на то, что интерес россиян к работе в той или иной профессии меняется в зависимости от возраста. В частности, представители поколения Альфа (на данный момент это подростки 14–18 лет) в основном ищут первую работу в сфере услуг. Они хотели бы работать официантами (15% от всех резюме подростков, или 141,9 тыс.), упаковщиками (12%, или 109,1 тыс. резюме), разнорабочими (9%, или 84,9 тыс.), курьерами (8%, или 74,6 тыс.), операторами кол-центров (5%, или 44,7 тыс.) и кассирами (5%, или 44,5 тыс.). «Это классические позиции для начала карьеры с гибким графиком и минимальными требованиями к опыту», – констатировали эксперты.

Зумеры (соискатели в возрасте от 19 до 30 лет) чаще представителей других поколений претендуют на работу в качестве менеджеров по продажам (8%, или 545,3 тыс. резюме), программистов (3%, или 225,4 тыс.), дизайнеров (2%, или 172 тыс.) и маркетологов (2%, или 127,8 тыс.).

В топ-5 рейтинга также вошли массовые профессии, связанные с работой в торговле и сфере услуг Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет, младшие и средние миллениалы, напротив, отдают предпочтение вакансиям администраторов (3%, или 188 тыс. резюме), руководителей проектов (3%, или 184 тыс.), бухгалтеров (2%, или 124 тыс.), менеджеров по закупкам (2%, или 82,7 тыс.).

При этом среди кандидатов от 41 до 55 лет (старших миллениалов и представителей поколения X) самая высокая доля желающих трудиться менеджерами по продажам (6%, или 236,4 тыс. резюме), бухгалтерами (4%, или 168,7 тыс.) и водителями (4%, или 147,5 тыс.). Популярна среди них и профессия экономиста (2%, или 80,5 тыс. резюме).

Татарстанцы 60 лет и старше (наиболее возрастные иксеры и беби-бумеры) обычно ищут работу водителями – 6%, или 86,7 тыс. резюме. Также у них пользуется популярностью работа охранниками (2%, или более 58 тыс. резюме) и продавцами (2%, или 33,3 тыс. резюме), а также упаковщиками заказов (3%, или 10,5 тыс. резюме).

При этом за первые семь месяцев 2026 года в Республике Татарстан сильнее всего выросли медианные зарплаты у сварщиков – на 88%, до 250,9 тыс. рублей. На втором месте оказались промоутеры: предлагаемые им зарплаты выросли на 81%, до 90 тыс. рублей. На третьей позиции разместились руководители групп разработки, чьи зарплатные предложения увеличились на 58%, до 315 тыс. рублей.

Ранее Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций – в мае 2026 года она составила 104,8 тыс. рублей. По итогам января – мая текущего года республика также сохранила лидерство в Приволжье: средняя начисленная зарплата оказалась равна 97,3 тыс. рублей. В среднем по России за январь – май начисленная заработная плата составила 108,1 тыс. рублей.

До этого специалисты РИА Новости назвали Республику Татарстан третьей среди регионов России, где заработная плата половины работников при сохранении текущих темпов роста превысит отметку в 200 тыс. рублей (это может произойти через 6,2 года).