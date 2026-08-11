От ЛЧ до «первенства водокачки»: почему карьера Слуцкого пошла под откос
Уволили из Китая, хейтит трансферы клубов РПЛ, взялся за медиафутбол: чем занимается Леонид Слуцкий
Одной из главных и заметных персон российского футбола является тренер Леонид Слуцкий. Но скажем честно, его карьера неоднозначна. Недавно ушел из китайского «Шанхай Шэньхуа». Наставник не растерялся и пошел руководить медиасборной в России. Почему его карьера совершила стремительное падение – в материале «ТИ-Спорта».
Приехал в Россию, чтобы не забывали
Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». А куда после этого логичнее всего было для него отправиться? Правильно, как это делают все в таком случае – в популярную российскую программу. В данном случае о спорте – в «Это футбол, брат». И наговорил массу интересного. Видимо, чтобы о нем никто не забывал на фоне карьерных провалов. Например, раскритиковал трансферную политику ЦСКА.
«Я видел, кого за последние годы, иностранцев, купил ЦСКА и за какие деньги. Ну… Ну, это невозможно – так плохо работать», – сказал Слуцкий.
И подчеркнул, что при любом бюджете можно найти качественного игрока. В пример привел трансфер в «Рубин» Мирлинда Даку. К слову, Слуцкий работал с «Рубином» с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года. В Казани он добился исторического достижения. Казанский клуб именно при этом специалисте впервые и пока единственный раз в своей истории вылетел из РПЛ в Первую лигу. Сомнительное, конечно, достижение.
А в интервью тренер так же прошелся по нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину. И, что удивительно, даже тут припомнил всуе своего друга Артема Дзюбу.
«Мне нравится Тюкавин, это очень качественный футболист, но это не игрок, который гарантированно делает то, что нужно. Ни Кордоба, ни Дзюба, ни Даку. У него могут быть перепады в силу возраста, в силу состояния, в силу соперника – все что угодно может быть. Поэтому я не удивлюсь, если он в следующих трех турах забьет три мяча и все перестанут про это говорить», – сказал Слуцкий в эфире «ЭФБ».
А еще высказался о конфликте в московском «Локомотиве» – между Михаилом Галактионовым и Борисом Ротенбергом.
«Я считаю Михаила большим тренером, но он в первый раз попал в историю противостояния с чиновниками и не справляется с этим. Команда вся вышла из-под контроля, футболисты в голове держат уход. Шестьдесят миллионов рублей стоит в любую сторону ухода Галактионова. Я не уверен, что Михаил Михайлович, даже если обиделся, должен подать в отставку и забрать свои деньги. Он честно отработал в «Локомотиве» четыре года. Мне симпатичен Галактионов, я не хотел бы, чтобы он попал в такую ситуацию. Для него лучше было бы в этой ситуации остаться в белом смокинге. Чтобы договорились каким-то образом», – отметил Слуцкий.
Но кроме того, с Леонидом Викторовичем произошло и еще кое-что что – он возглавил сборную России по медиафутболу. А ведь когда-то Слуцкий возглавлял настоящую сборную Россию и «шумел» с ЦСКА в Лиге чемпионов.
Выходил в четвертьфинал ЛЧ, играл вничью с «МЮ» Фергюсона, претендовал на пост в «Челси»
А теперь для всех, кто старше 15 лет, минутка ностальгии и воспоминаний по тем временам, когда Слуцкий был самым топовым и многообещающим российским наставником. И давайте сразу – февраль 2009 года. Тренеру, который в нашей стране является самым перспективным наставником, доверяют пост главного в московском ЦСКА – клубе с традициями, историями и возможностями. При этом отметим, что на тот момент Леонид был для России, как Сэр Алекс Фергюсон когда-то для Англии.
И кстати, боевое крещение в Лиге чемпионов российский специалист получил как раз против шотландца – через неделю после своего назначения к красно-синим. Тогда, если помните, на «Олд Траффорд» сыграли 3:3. Молодой Дзагоев, юркий Красич, раскачивающийся Слуцкий, паникующий Фергюсон, рикошет для Акинфеева. Эх, ностальгия...
В этом же розыгрыше главного европейского клубного турнира случилось и еще кое-что. ЦСКА в первом раунде плей-офф одолел испанскую «Севилью». Думаю, самое яркое из тех матчей, что вспоминается спустя 16 лет, – это, конечно, гол японца Хонды со штрафного на «Рамон Санчес Писхуан».
Тот ЦСКА дарил радость. Честно, тогда казалось, так будет всегда. Но сказка оказалась недолгой. Да, ЦСКА выигрывал все трофеи в России, а Слуцкий, поверив в себя и в дополнение к клубной работе, ринулся спасать отечество – возглавил сборную России после Фабио Капелло.
Это был риск, который не оправдался. На Евро-2016 он провалится, где от наших защитников, как от стоящих, убегает Гарет Бэйл. А потом сам тренер назовет все это одним нелицеприятным словом на всю страну. После этого, как и полагается капитану тонущего судна, уйдет из сборной. А позже специалист и вовсе «выгорел» и был уволен и из ЦСКА.
В тот год ходили упорные слухи, дескать, сейчас отдохнет и отправится в условный «Челси». Вот такая вера тогда была в российского специалиста. Но последовал лишь год в «Халл Сити» – неудачный. Затем два года в «Витессе», где ему удалось поработать с Мартином Эдегором, который прошлый сезон был важной частью лондонского «Арсенала». Потом был еще двухлетний вояж в «Рубин», но вы помните, тогда все закончилось фиаско и вылетом клуба из столицы Татарстана в Первую лигу. Затем двухлетние поиски себя – и поездка в Шанхай. Тоже история без счастливого конца.
Честно, когда пишу этот текст, немного грустно. Потому что, с одной стороны, нет в нашей стране сейчас тренера с таким же потенциалом, который был когда-то у Слуцкого. А с другой, ведь могло все сложиться иначе. Ведь мог Слуцкий поступить по-другому и, возможно, сейчас бы был одним из лучших тренеров в Европе. А так многообещающая карьера превратилась в пшик. Хотя, может, уровень медиасборной для него и есть та планка, к которой он хотел прийти. Грустно.