От ЛЧ до «первенства водокачки»: почему карьера Слуцкого пошла под откос

Одной из главных и заметных персон российского футбола является тренер Леонид Слуцкий. Но скажем честно, его карьера неоднозначна. Недавно ушел из китайского «Шанхай Шэньхуа». Наставник не растерялся и пошел руководить медиасборной в России. Почему его карьера совершила стремительное падение – в материале «ТИ-Спорта».





Леонид Слуцкий: «Я видел, кого за последние годы, иностранцев, купил ЦСКА и за какие деньги. Ну… Ну, это невозможно – так плохо работать»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приехал в Россию, чтобы не забывали

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». А куда после этого логичнее всего было для него отправиться? Правильно, как это делают все в таком случае – в популярную российскую программу. В данном случае о спорте – в «Это футбол, брат». И наговорил массу интересного. Видимо, чтобы о нем никто не забывал на фоне карьерных провалов. Например, раскритиковал трансферную политику ЦСКА.

«Я видел, кого за последние годы, иностранцев, купил ЦСКА и за какие деньги. Ну… Ну, это невозможно – так плохо работать», – сказал Слуцкий.

И подчеркнул, что при любом бюджете можно найти качественного игрока. В пример привел трансфер в «Рубин» Мирлинда Даку. К слову, Слуцкий работал с «Рубином» с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года. В Казани он добился исторического достижения. Казанский клуб именно при этом специалисте впервые и пока единственный раз в своей истории вылетел из РПЛ в Первую лигу. Сомнительное, конечно, достижение.

Константин Тюкавин Фото: fcdynamo.ru

А в интервью тренер так же прошелся по нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину. И, что удивительно, даже тут припомнил всуе своего друга Артема Дзюбу.

Артем Дзюба Фото: © Юрий Стрелец / РИА Новости

«Мне нравится Тюкавин, это очень качественный футболист, но это не игрок, который гарантированно делает то, что нужно. Ни Кордоба, ни Дзюба, ни Даку. У него могут быть перепады в силу возраста, в силу состояния, в силу соперника – все что угодно может быть. Поэтому я не удивлюсь, если он в следующих трех турах забьет три мяча и все перестанут про это говорить», – сказал Слуцкий в эфире «ЭФБ».

Михаил Галактионов Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

А еще высказался о конфликте в московском «Локомотиве» – между Михаилом Галактионовым и Борисом Ротенбергом.

«Я считаю Михаила большим тренером, но он в первый раз попал в историю противостояния с чиновниками и не справляется с этим. Команда вся вышла из-под контроля, футболисты в голове держат уход. Шестьдесят миллионов рублей стоит в любую сторону ухода Галактионова. Я не уверен, что Михаил Михайлович, даже если обиделся, должен подать в отставку и забрать свои деньги. Он честно отработал в «Локомотиве» четыре года. Мне симпатичен Галактионов, я не хотел бы, чтобы он попал в такую ситуацию. Для него лучше было бы в этой ситуации остаться в белом смокинге. Чтобы договорились каким-то образом», – отметил Слуцкий.

Но кроме того, с Леонидом Викторовичем произошло и еще кое-что что – он возглавил сборную России по медиафутболу. А ведь когда-то Слуцкий возглавлял настоящую сборную Россию и «шумел» с ЦСКА в Лиге чемпионов.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Выходил в четвертьфинал ЛЧ, играл вничью с «МЮ» Фергюсона, претендовал на пост в «Челси»

А теперь для всех, кто старше 15 лет, минутка ностальгии и воспоминаний по тем временам, когда Слуцкий был самым топовым и многообещающим российским наставником. И давайте сразу – февраль 2009 года. Тренеру, который в нашей стране является самым перспективным наставником, доверяют пост главного в московском ЦСКА – клубе с традициями, историями и возможностями. При этом отметим, что на тот момент Леонид был для России, как Сэр Алекс Фергюсон когда-то для Англии.

И кстати, боевое крещение в Лиге чемпионов российский специалист получил как раз против шотландца – через неделю после своего назначения к красно-синим. Тогда, если помните, на «Олд Траффорд» сыграли 3:3. Молодой Дзагоев, юркий Красич, раскачивающийся Слуцкий, паникующий Фергюсон, рикошет для Акинфеева. Эх, ностальгия...

В этом же розыгрыше главного европейского клубного турнира случилось и еще кое-что. ЦСКА в первом раунде плей-офф одолел испанскую «Севилью». Думаю, самое яркое из тех матчей, что вспоминается спустя 16 лет, – это, конечно, гол японца Хонды со штрафного на «Рамон Санчес Писхуан».

Тот ЦСКА дарил радость. Честно, тогда казалось, так будет всегда. Но сказка оказалась недолгой. Да, ЦСКА выигрывал все трофеи в России, а Слуцкий, поверив в себя и в дополнение к клубной работе, ринулся спасать отечество – возглавил сборную России после Фабио Капелло.

Это был риск, который не оправдался. На Евро-2016 он провалится, где от наших защитников, как от стоящих, убегает Гарет Бэйл. А потом сам тренер назовет все это одним нелицеприятным словом на всю страну. После этого, как и полагается капитану тонущего судна, уйдет из сборной. А позже специалист и вовсе «выгорел» и был уволен и из ЦСКА.

В тот год ходили упорные слухи, дескать, сейчас отдохнет и отправится в условный «Челси». Вот такая вера тогда была в российского специалиста. Но последовал лишь год в «Халл Сити» – неудачный. Затем два года в «Витессе», где ему удалось поработать с Мартином Эдегором, который прошлый сезон был важной частью лондонского «Арсенала». Потом был еще двухлетний вояж в «Рубин», но вы помните, тогда все закончилось фиаско и вылетом клуба из столицы Татарстана в Первую лигу. Затем двухлетние поиски себя – и поездка в Шанхай. Тоже история без счастливого конца.

Честно, когда пишу этот текст, немного грустно. Потому что, с одной стороны, нет в нашей стране сейчас тренера с таким же потенциалом, который был когда-то у Слуцкого. А с другой, ведь могло все сложиться иначе. Ведь мог Слуцкий поступить по-другому и, возможно, сейчас бы был одним из лучших тренеров в Европе. А так многообещающая карьера превратилась в пшик. Хотя, может, уровень медиасборной для него и есть та планка, к которой он хотел прийти. Грустно.