Кинокритик Шнейдеров предрек «Колобку» провал в прокате

Фильм «Последний богатырь. Колобок» при бюджете около 1 млрд рублей собрал за первый уикенд более 243 млн рублей. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» сообщил, что картина не сможет окупиться, и отметил, что для российского кино это не редкость.

«Для меня понятно, что фильм в прокате провалится. Потому что при бюджете в миллиард рублей он должен собрать в прокате 2 миллиарда 200 миллионов рублей. На мой взгляд, это невозможно», – сказал кинокритик.

По словам Шнейдерова, главным вопросом станет не сам факт провала, а его масштаб.

«Но 95% российского кино в прокате проваливаются, поэтому ничего особо из ряда вон выдающегося нет», – резюмировал он.

Кинокритик добавил, что оценивать качество картины пока преждевременно – многое покажут отзывы зрителей и так называемое сарафанное радио.

Несмотря на скандалы вокруг фильма и волну критики в соцсетях, «Последний богатырь. Колобок» возглавил российский кинопрокат по итогам первого уикенда.