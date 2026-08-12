Доля отказов по потребкредитам в Татарстане за месяц выросла до 74,7%

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Татарстане в июле 2026 года достигла 74,7%, увеличившись за месяц на 0,9 процентного пункта. Республика вошла в пятерку регионов России с самым высоким уровнем отказов. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выше показатель оказался только в Кемеровской области – 75,8%, Новосибирской – 75,4%, Оренбургской – 75,3% и Омской – 75,2%.

В целом по России доля отказов по потребительским кредитам растет второй месяц подряд. В июле она составила 73,3%, тогда как в июне была на уровне 72,4%.

При этом по сравнению с июлем 2025 года ситуация в Татарстане улучшилась: доля отказов снизилась на 2,3 процентного пункта.

В Москве в июле банки отказывали по 71,9% заявок на потребительские кредиты, в Санкт-Петербурге – по 72,6%.