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Общество 12 августа 2026 18:39

В Татарстане начали съемки фильма о сохранении исторических территорий

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Съемки документального фильма «Ребус наследия» стартовали в Татарстане. Фильм посвящен 10-летию Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях республики. Премьеру картины планируют провести 11 ноября в рамках деловой программы Международного форума «РЕБУС 2026», сообщает пресс-служба форума.

Фильм станет первым системным аудиовизуальным документом о том, как за последнее десятилетие менялись подходы к управлению историческими территориями Татарстана – от отдельных решений к комплексной межведомственной политике.

За это время накоплен значительный опыт, который до сих пор был представлен главным образом в протоколах, презентациях и отдельных публикациях. Создатели фильма хотят объединить эти материалы и показать сложившиеся практики как единую методику работы с исторической средой.

В центре сюжета – проектирование и строительство в исторических центрах городов. Авторы покажут, как в Татарстане за 10 лет сформировалась модель управления историческими территориями, которая позволяет одновременно сохранять городскую среду, развивать ее и поддерживать местную идентичность.

В фильме правила и регламенты рассматриваются не только как ограничения, но и как инструменты поиска баланса между историческим наследием и современным развитием. Историческая среда при таком подходе становится не препятствием для города, а одним из ресурсов его роста.

Этот принцип, отмечают создатели картины, закреплен и в государственной политике Татарстана. Помощник Раиса Татарстана, секретарь Межведомственной комиссии Олеся Балтусова считает, что именно историческая среда позволяет отличать города и регионы друг от друга.

По ее словам, за десять лет в республике удалось выстроить систему, которая помогает сохранять эту индивидуальность, не останавливая развитие городов.

Основой сюжета станет разработка Концепции развития исторического поселения Казани. Ее результаты авторы покажут на конкретных примерах – регенерации отдельных участков исторических улиц и строительстве новых объектов, которые вписываются в сложившуюся застройку Казани и других исторических поселений Татарстана.

Героями фильма станут участники разработки Концепции, эксперты Межведомственной комиссии, девелоперы и архитекторы, работающие по новым принципам.

Картина рассчитана как на жителей Казани и Татарстана, так и на профессиональную аудиторию. Зрители смогут увидеть, как менялся родной город в течение последнего десятилетия, разобраться в логике градостроительных решений и лучше понять, как сохраняется общее историческое наследие.

Профессиональной аудитории фильм будет интересен представителям органов власти и девелоперских компаний, архитекторам и проектировщикам, институтам развития и профильным специалистам по всей России.

Фильм подготовят в нескольких форматах: полнометражная версия продолжительностью 56 минут, 25-минутная версия для деловых сессий, промо-ролик и выставочные видеоарты. Авторы также планируют представить картину на профильных кинофестивалях.

Кроме того, фильм включат в экспозицию выставки «Каркас времени. 10 лет решений» и представят на стенде форума «РЕБУС 2026» во время Международной строительной недели БРИКС.

На странице фильма на сайте форума также разместят полные интервью с героями картины и другие материалы, собранные во время ее подготовки.

#историческая часть города #документальный фильм
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