Росстат оценил рост ВВП России во втором квартале в 1,3%

ВВП России во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке, вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает ТАСС.

Ранее ведомство оценило снижение ВВП в первом квартале 2026 года на 0,2% в годовом выражении.

При расчете предварительной оценки Росстат использовал показатели отраслевой статистики. Наибольший вклад в рост ВВП внесли розничный товарооборот, увеличившийся на 7,2%, оборот общественного питания – на 6,2%, грузооборот – на 2,5%, оптовый товарооборот – на 2,4% и обрабатывающие производства – на 2%.

При этом в ряде отраслей показатели снизились. Пассажирооборот сократился на 2,3%, добыча полезных ископаемых – на 1,9%, строительство – на 1,6%, сельское хозяйство – на 1,5%.

В Росстате уточнили, что предварительную оценку ВВП за второй квартал 2026 года провели производственным методом.