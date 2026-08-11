В Альметьевске стартует Школа-фестиваль «Донбасский экспресс – 2026»

В Альметьевске с 11 по 23 августа пройдет Школа-фестиваль «Донбасский экспресс – 2026». В образовательной программе примут участие 89 молодых музыкантов из более чем 15 регионов России и ближнего зарубежья. Обучение пройдет по следующим направлениям: скрипка, альт, фортепиано, виолончель и хоровое пение, сообщает пресс-служба Школы-фестиваля.

Проект реализуется Творческой мастерской Леонида Лундстрема при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства РТ, Министерства культуры и Управления культуры Альметьевска. Особый акцент делается на работе с молодыми музыкантами с приграничных и прифронтовых территорий – участники прибыли из Белгородской, Курской, Брянской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно сообщению, программа школы-фестиваля включает мастер-классы, семинары по истории и теории музыки, лекции по русской литературе и искусству, уроки живописи, кинопросмотры с обсуждением. Среди приглашенных спикеров – художник Константин Сутягин, преподаватель Московской консерватории Григорий Рымко, протоиерей Феликс Стацевич и педагог Светлана Новикова.

Концертную программу представят ведущие педагоги мировых и российских музыкальных учреждений, солисты Творческой мастерской Александр Романовский, Пётр Лундстрем, Евгений Стародубцев, Владимир Нор, Мария Воскресенская, Роберт Брем, Александра Лотова и Оркестр камерной музыки под управлением Леонида Лундстрема.

По полученной информации, концерты уже прошли в Курске, Белгороде и Москве. Далее гастрольный тур продолжится в Альметьевске и завершится 23 августа в Казани концертом «Наследие маэстро: к 110-летию Олега Лундстрема» в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

Фестиваль откроется и завершится торжественными концертами, итогом образовательной программы станут отчетные выступления участников. Посещение концертов открыто для всех желающих, необходима онлайн-регистрация.