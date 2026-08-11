Минниханов оценил ход уборочной кампании в Заинском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Заинский район. Глава республики облетел поля и ознакомился с ходом уборочных работ, осмотрел выставку сельхозпродукции, провел встречу с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и активом района, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Глава района доложил, что уборка идет в плановом режиме. 33% площадей убрано. На этой неделе планируется завершить уборку озимых», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики отметил, что район традиционно входит в число передовиков по уборке. Вместе с тем по животноводству есть вопросы – требуется наращивание поголовья.

«Рустам Минниханов в свою очередь обратил внимание, что нужно усилить работу по животноводству. Что касается работы с новыми территориями, Раис республики отметил активную работу района по поддержке. Он сообщил, что все республиканские программы будут продолжены», – передает руководитель пресс-службы.