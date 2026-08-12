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Культура 12 августа 2026 18:02

Фирдус Тямаев станет продюсером певицы Ильмиры Нагимовой

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Татарская певица Ильмира Нагимова объявила о начале сотрудничества с заслуженным артистом Татарстана Фирдусом Тямаевым. В связи с подготовкой нового проекта артистка сообщила поклонникам, что запланированные на осень концерты не состоятся.

Как сообщает «Интертат», Тямаев возьмет на себя организацию концертной деятельности певицы и станет продюсером ее новых программ.

«С детства я играл в театре, выступал в КВН, вел свадьбы, поэтому мне нравится заниматься организационной работой. Давно хотел попробовать взять одного артиста, создать для него программу и реализовать собственные идеи. Сейчас хочу поработать с певицей Ильмирой Нагимовой. Думаю, получится красиво, потому что у нее хорошее творчество и прекрасные песни», – рассказал Тямаев.

В последнее время Нагимову часто можно увидеть вместе с Тямаевым. По данным издания, артисты записывают новые песни в его студии и уже готовятся к следующему концертному сезону.

#татарская песня #татарская эстрада #фирдус тямаев
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