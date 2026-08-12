Минниханов предложил и. о. Президента Южной Осетии наращивать сотрудничество

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с исполняющим обязанности Президента Республики Южная Осетия Маратом Камболовым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В сопровождении Рустама Минниханова Марат Камболов посетил смотровую площадку Казанского Кремля, откуда ознакомился с панорамным видом на столицу РТ.

Минниханов поблагодарил гостя за визит в Казань и интерес к сотрудничеству с Татарстаном. «Отношения между Россией и Южной Осетией носят особый, союзнический характер. Реализуется ряд программ инвестиционного сотрудничества. Осуществляется взаимодействие в политической, оборонной, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. У вас имеется потенциал для расширения взаимодействия с субъектами России», – сказал он.

«История отношений Татарстана и Южной Осетии насчитывает десятилетия. Сейчас необходимо усилить работу в части увеличения товарооборота», – выразил уверенность Раис РТ, добавив, что руководимая им республика представляет собой нефтехимический регион. Также здесь развиты машиностроение, инновационные технологии, сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, туризм.

В свою очередь экономика Южной Осетии имеет потенциал для роста по ряду направлений, среди которых – сельское хозяйство, туризм, создание перерабатывающих производств, уточнил он.

В завершение своей речи Раис РТ пригласил делегацию Южной Осетии посетить международные форумы, которые проходят в Татарстане.

Марат Камболов в ответной речи поблагодарил за теплый прием. «Татарстан для нас – пример того, как можно одновременно сохранять свою национальную идентичность, традиции и культуру и при этом строить современную, сильную экономику. Для Южной Осетии такой опыт особенно интересен», – заметил он.

«Мы помним и благодарны за помощь, которую Татарстан оказал Южной Осетии после трагических событий августа 2008 года. Сегодня, выполняя поручение Президента России Владимира Путина, мы можем продолжить эту историю уже через созидание и совместную работу», – заключил и. о. руководителя частично признанного государства.