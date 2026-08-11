Проект «Знание.Спорт» с новым сезоном стартует 1 сентября

Российское общество «Знание» при поддержке Минспорта России 1 сентября запустит новый сезон просветительского проекта «Знание.Спорт». О его старте школьникам, студентам колледжей и техникумов, а также их наставникам рассказал двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, многократный чемпион мира и Европы Роман Власов на мероприятии ко Дню физкультурника.

По словам Власова, проект призван помочь молодым людям сделать спорт и здоровый образ жизни частью повседневной жизни. Он отметил, что занятия физкультурой должны сочетаться с интеллектуальным развитием и формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью.

В новом сезоне участниками проекта смогут стать школьники и студенты колледжей и техникумов. Учителям и преподавателям физической культуры предлагают создать в своих образовательных учреждениях спортивные клубы. Зарегистрировать клуб можно уже сейчас, а с начала учебного года проводить в нем занятия.

Самостоятельно готовить программу к каждой встрече педагогам не придется. Общество «Знание» подготовило готовые сценарии лекций, интерактивные презентации и викторины. Участникам расскажут о физиологии спорта, спортивных профессиях, здоровых привычках и режиме дня, комплексе ГТО и других темах.

Организаторы рассчитывают не только рассказать детям о вредных привычках, но и сформировать у них внутреннюю мотивацию заботиться о здоровье через просвещение и привлекательный образ активного образа жизни.

Активность спортивных клубов будет учитываться в общем рейтинге проекта. Первые промежуточные итоги подведут 30 сентября. Десять самых активных клубов смогут встретиться с известными спортсменами. Итоговый рейтинг объявят 20 ноября.

Пятьдесят лучших клубов получат комплекты спортивного инвентаря, а кураторов команд, занявших места с первого по десятое, дополнительно наградят партнеры проекта.

Для педагогов осенью также откроют просветительский курс на платформе «Знание.Академия». Он поможет учителям организовать работу школьного спортивного клуба.

Проект продолжает прошлогоднюю инициативу Общества «Знание», посвященную физической культуре. В 2025 году она охватила почти 20 тыс. школьников и студентов колледжей по всей России. Заявки на участие тогда подали более 2 тыс. школ и организаций среднего профессионального образования, а также свыше 3 тыс. педагогов.