Большунов «накинулся» на FIS: почему именно тренер Клебо топит «Короля лыж»

Российские лыжники продолжают подготовку к новому сезону, а Александр Большунов выдал еще несколько ярких цитат. А когда говорит трехкратный олимпийский чемпион, здесь повышенный уровень внимания. Среди прочего высказал недовольство политикой FIS, но ему тут же прилетел ответ из Норвегии. В общем, горячо. Разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Смогут ли слова Большунова отодвинуть его еще дальше от международной арены?

Наверное, никто не будет отрицать, что самой обсуждаемой фигурой в российском спорте является Александр Большунов. Да простит меня Алина Загитова, чьи перлы и флешмобы мы любим, но слова Сан Саныча ловят не только на Родине, но и за ее пределами. А он, как вы знаете, говорит очень мало, но всегда четко и по делу.

Вот, например, дал интервью «РИА Новости», где, помимо всего прочего, выразил недоумение работой FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) по обработке заявок на нейтральный статус. И тут с нашим прославленным лыжником трудно не согласиться.

«Да, ответили. Отправляешь заявку, и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего. В течение одного дня. «До свидания» – и всё. Достаточно моей фамилии. Если бы была комиссия, то хотя бы два-три дня рассматривали. А не в тот же день обратное письмо. Просто «нет». Понятно, что ничего даже не проверяли», – сказал Большунов РИА Новости.

И тут, конечно, можно сразу много размышлять, почему в международной организации так поступают. Одна из самых обсуждаемых версий – политическая. Дескать, участвовал «там-то и там-то». Но мы сразу можем называть с десяток примеров других стран, где по таким же критериям можно было отстранять иностранных спортсменов, но этого почему-то не делают. Мы все понимаем, о чем речь, и не будем вдаваться в подробности.

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая возможная причина – конкуренция. И если вы обратите внимание, то против возвращения не только Большунова, но и всей нашей сборной топят именно скандинавы. А кто выиграл львиную долю медалей на последней Олимпиаде в Италии? Нужна подсказка? Я думаю, нет. Это Норвегия. И главный соперник россиянина Йоханесс Клебо.

Но, как мне кажется, мы должны задаться другим вопросом – не закроют ли эти слова Большунова ему дорогу на международную арену насовсем? Вопрос пока без ответа. Возможно, это даст толчок и заставит задуматься FIS. Хотя…

Клебо молчит, но Норвегия отвечает Большунову

И пока Большунов горюет и злится, на всего его его нападки должен был кто-то же отвечать. Тем более, если помните, совсем недавно россиянин заявлял еще и что-то по типу: «Норвежцы, вы уже навыигрывали без нас. Давайте допускайте».

Но так как Клебо не по чину отвечать на колющие цитаты нашего чемпиона, за него эту языковую миссию сделал тренер сборной Норвегии Эйрик Носсум. И сказал следующее:

«Наша позиция не имеет никакого отношения к конкуренции. То, что происходит в Украине, гораздо серьезнее, чем спортивный аспект. Пока на территории Украины идут боевые действия, мне трудно участвовать вместе с ними в развлекательных мероприятиях», – цитирует Носсума Arinora.ru.

После этого высказывания к норвежскому специалисту появляется с десяток новых вопросов. Например, почему вы тогда допускаете Коростелева, но не допускаете Большунова? Или это все-таки двойные стандарты? Или Большунов прав – и вам глобально все равно на мировые лыжи, и вы готовы таким чудовищным и мерзким образом убрать главного соперника своего ненаглядного Клебо?

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Честно, выглядит ужасно, и такие победы Йоханесса не стоят никакого уважения. А со временем в вопросе о его величии будет всегда возникать пункт, ведь Большунова рядом не было. А значит, как гласит народная поговорка: «Король-то голый!»

Есть ли шанс на чудо у Большунова?

Еще один немаловажный фактор, почему Большунов все никак не может получить нейтральный статус, – это служба в ЦСКА. Но, думаю, при желании на это могут закрыть глаза в международной организации.

FIS за последний год уже несколько раз собирался. Самый главный для нас случился в октябре прошлого года. После чего последовал иск в CAS и допуск Коростелева и Непряевой на Кубок мира и Олимпийские игры. Затем собирались на конгрессе в июне этого года в Белграде. Там больше зондировали почву.

Следующее заседание, которое определит будущее российских лыжников, состоится в сентябре. Правда, шансов на то, что именно Большунов окажется в числе счастливчиков, не так много.