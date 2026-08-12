Из Казани в августе запустят прямые регулярные авиарейсы в Самарканд и Наманган

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Российская авиакомпания Nordwind в августе запустит прямые регулярные рейсы из Казани в города Узбекистана – Самарканд и Наманган. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Из Казани в Самарканд рейсы откроются 26 августа. Самолет будет вылетать по средам в 23.50, время в пути составит 3 часа 5 минут. Открытие обратного рейса из Самарканда запланировано на 27 августа. Из Узбекистана самолеты будут отправляться по четвергам в 5.55 по местному времени, длительность полета – 3 часа 25 минут.

Рейсы в Наманган откроются 5 сентября. Они будут выполняться по субботам в 22.10. Время в пути окажется равно 3 часам 20 минутам. Обратный рейс в Казань запустят 6 сентября. Из Узбекистана самолет будет вылетать по воскресеньям в 4.55 по местному времени, длительность полета 3 часа 45 минут.

Кроме того, рейсы в Самарканд и Наманган станут доступны из Москвы и Санкт Петербурга с пересадкой в аэропорту Казани.