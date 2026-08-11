«РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах»

До международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа, осталось меньше недели. Организаторы на брифинге в Кабмине РТ сегодня рассказали про программу форума, какие культурные события смогут посетить казанцы и как вырос товарооборот Татарстана с Китаем.





Талия Минуллина: «Китай – наш основной торговый партнер»

Фото: prav.tatarstan.ru

Товарооборот Татарстана и Китая за десять лет вырос в 12 раз

«Выходим на финишную прямую», – сказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина о подготовке Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Примечательно, что в этом году страны отмечают две важные вехи в истории двусторонних отношений – 30-летие установления отношений стратегического партнерства и взаимодействия, а также 25-летие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии 2026 года достиг $24,351 млрд, увеличившись на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил и. о. Генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюань.

По его словам, товарооборот Татарстана с Китаем третий год подряд превышает $3 млрд и продолжает расти. Для сравнения: в 2015 году его объем составил $264,3 млн, а по итогам 2025-го – более $3,35 млрд.

«Я хотела бы обратить ваше внимание на динамику этого роста: если посмотреть ретроспективу за десять лет, Татарстан и Китайская Народная Республика увеличили товарооборот более чем в двенадцать раз», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Минуллина.

Китай по итогам 2025 года стал крупнейшим внешнеторговым партнером Татарстана, на втором месте – Турция, третье место занимает Индия, далее идут Белоруссия и Казахстан. По словам Минуллиной, республика рассчитывает на дальнейшее развитие совместных научных и производственных инвестиционных проектов.

«Китай – наш основной торговый партнер», – заявила руководитель АИР РТ.

Ожидаются представители 200 крупных корпораций из Поднебесной, в том числе «китайского Google» Baidu Фото: © N509FZ/ ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 4.0

«Китайский Google» Baidu впервые примет участие в «РОСТКАХ»

Форум «РОСТКИ» состоится в четвертый раз, и, по мнению Минуллиной, за годы проведения он значительно вырос. На сегодня зарегистрировано 5 тыс. участников, что на 25% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

В системе регистрации уже представлены 27 административных подразделений Китая. Наиболее крупные делегации ожидаются из Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. Всего организаторы рассчитывают принять восемь правительственных делегаций из КНР.

Ожидаются представители 200 крупных корпораций из Поднебесной. Минуллина отметила, что сфера деятельности этих компаний разная, но их объединяет одно – впечатляющие объемы товарооборота и представленность во многих странах мира.

Среди компаний-участников «РОСТКОВ» – представители технологической компании Baidu, которую часто называют «китайским Google». Компания, по данным Минуллиной, входит в топ-3 крупнейших технологических игроков КНР и активно развивает направление искусственного интеллекта. Сегодня Baidu работает не только в сфере поисковых сервисов, но и создает решения на основе ИИ, включая собственные модели.

Деловая программа пройдет на площадке «Казань Экспо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российские регионы проявили интерес к «РОСТКАМ»

По мнению Минуллиной, участие большого числа представителей китайского бизнеса в форуме «РОСТКИ» повышает интерес к нему со стороны российских регионов. На момент брифинга регистрацию прошли представители 60 регионов страны. Помимо Москвы и Московской области, наиболее многочисленные делегации ожидаются из Свердловской и Оренбургской областей, Башкортостана, Чувашии, Самарской области и Краснодарского края.

На уровне глав регионов ожидается участие губернаторов Амурской области Василия Орлова и Кировской области Александра Соколова. Кроме того, на форум приедут председатели правительств ряда субъектов и мэры российских городов, которые пригласили на площадку своих китайских партнеров.

Деловая программа пройдет на площадке «Казань Экспо», организаторы подготовили 100 мероприятий по 19 трекам. Центральным событием станет пленарное заседание 17 августа. Его посвятят подготовке кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая. Тема связана с объявленными двумя странами перекрестными годами образования.

Большая часть международной представленности – это участники чемпионата по микроэлектронике Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«РОСТКИ» впервые примут международный чемпионат по микроэлектронике

Новинкой форума «РОСТКИ» в этом году станет международный чемпионат по микроэлектронике, участниками которого станут около 100 экспертов. В нем примут участие специалисты из Китая, Индии, Бразилии и других стран.

«Сегодня у нас на форуме «Россия – Китай» заявили участие 17 стран, но на самом деле большая часть международной представленности – это именно чемпионат по микроэлектронике», – пояснила Талия Минуллина.

Еще одна новинка этого года – первый научно-деловой симпозиум «Россия – Китай: технологии для здравоохранения». Минуллина отметила, что симпозиум станет площадкой для обсуждения сотрудничества России и Китая в сфере здравоохранения с участием представителей науки, отрасли и профильных ведомств.

«Мы собираем светил, академиков, из Москвы очень много гостей приходит на эту тему [здравоохранения], глава Росздравнадзора у нас будет выступать», – рассказала она.

Гостей и участников форума ждет насыщенная культурная программа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сычуаньская опера и татарско-китайский спектакль: культурная программа «РОСТКОВ»

Помимо деловой программы гостей ждет насыщенная культурная программа, о которой рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Центральными событиями станут выступления артистов Сычуаньской оперы 17 и 18 августа на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и премьера совместного российско-китайского спектакля «Эз / След» 18 августа на площадке MOÑ.

«Форум «РОСТКИ» уже традиционно стал выступать площадкой не только для развития деловых связей, но и для укрепления гуманитарного диалога. Сегодня мы видим, как культурный обмен обретает новые, еще более глубокие формы», – заявила министр культуры Татарстана.

В кинотеатре «Мир» 17 и 18 августа пройдут Дни китайского кино, а в «Казань Экспо» создадут «Зону перекрестных культур» с мастер-классами, выставками, лекциями и выступлениями более 150 артистов.

«Гостей форума ждет одна из самых ярких площадок культурной программы – «Зона перекрестных культур», – подчеркнула Аюпова. Она будет работать 17 и 18 августа с 9:00 до 16:00. В пяти тематических зонах посетители смогут познакомиться с народными ремеслами, искусством и культурным наследием России, Татарстана и Китая.

Талия Минуллина добавила, что концепция «Зоны перекрестных культур» в этом году построена на принципах фэн-шуй и пяти стихиях (дерево, огонь, земля, вода и металл).

«Мы рассчитываем на то, что наши китайские гости оценят наше желание быть ближе к ним», – сказала руководитель АИР РТ.

16 августа на озере Нижний Кабан пройдут гонки на лодках-драконах среди предприятий Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«РОСТКИ» дополнят гонками на лодках-драконах и шахматами

Параллельно с деловой и культурной программой на «РОСТКАХ» пройдет спортивная программа. 16 августа в 10:00 рядом с новым зданием театра им. Г. Камала у озера Нижний Кабан пройдут гонки на лодках-драконах среди предприятий Татарстана. По словам Минуллиной, гонки станут не только спортивным состязанием, но и способом познакомить участников с китайской культурой.

«Чтобы грамотно управлять лодкой, там же сидит десять участников, кто гребет, – есть барабанщик, который создает ритм, и человек, который непосредственно командует всем этим процессом. И здесь нужна слаженность, здесь нужен четкий лидер», – отметила она.

В спортивную программу форума также включили шахматный турнир и мастер-классы по настольному теннису.

Рустем Гайнуллов: «Китай мы рассматриваем как стратегического партнера» Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстан наращивает экспорт в АПК и развивает сотрудничество с Китаем в медицине

Отдельно на брифинге отметили рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в Китай. С начала года Татарстан увеличил поставки сельхозпродукции в КНР в 2,5 раза – до $33,5 млн. Основной объем приходится на мясную продукцию, также заметно выросли поставки семян льна и сахара.

«Китай мы рассматриваем как стратегического партнера. Наша задача – закрепить это и одновременно расширять ассортимент товарной группы», – сказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов.

По его словам, республика продолжает искать новые возможности для расширения поставок и рассчитывает использовать для этого площадку форума «РОСТКИ».

Здравоохранение станет одним из направлений российско-китайского сотрудничества, которое обсудят на форуме. В деловую программу вошли вопросы развития хирургической помощи, внедрения медицинского оборудования и технологий, а также расширения совместных производств. По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана Ильдара Фатихова, ожидается подписание новых соглашений и протоколов о намерениях.

«Мы являемся площадкой для внедрения новых продуктов, современных медицинских изделий, передовых технологий, а также местом обмена опытом между специалистами Татарстана и Китая», – отметил Фатихов.