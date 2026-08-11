В Татарстане началось обучение 22 тыс. организаторов выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Татарстана продолжает подготовку организаторов предстоящих выборов в Государственную Думу России – всего обучение должны пройти около 22 тыс. человек. Первый в этом году выездной образовательный семинар состоялся в Высокогорском районе РТ, сообщает пресс-служба республиканского ЦИК.

По ее информации, участниками мероприятия стали председатели и секретари участковых избирательных комиссий Высокогорского и Атнинского районов. Семинар организован совместно с экспертами Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ.

Открывая семинар, председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подчеркнул, что качественная профессиональная подготовка членов избирательных комиссий – один из ключевых факторов организационной готовности к проведению выборов.

«Избирательная комиссия – это прежде всего люди. Именно от компетентности, ответственности и профессионализма членов комиссий зависит не только четкая организация всех избирательных процедур, но и укрепление доверия граждан к избирательному процессу», – сказал Кондратьев.

Участники семинара изучили ключевые этапы работы участковых избирательных комиссий – от открытия участка до установления итогов голосования. Особое внимание уделили изменениям в избирательном законодательстве, организации голосования избирателей с ОВЗ, работе с документацией и обеспечению безопасности на участках. В ЦИК РТ отметили, что программа охватит членов комиссий из всех 43 муниципальных районов Татарстана.

Член Общественной палаты РФ от РТ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова на площадке «Экспертного клуба» отметила, что подготовка 22 тыс. организаторов выборов – это не разовая акция, а системная работа, формирующая репутацию избирательной системы задолго до дня голосования.

«Мы привыкли обсуждать явку, конкуренцию, наблюдение, но подлинная ткань выборов создаётся именно здесь, на этапе подготовки людей, которые будут встречать избирателя на участке, работать с бюллетенями, отвечать на вопросы и, что, возможно, самое важное, создавать саму атмосферу процедуры. В Татарстане понимают: доверие выстраивается через компетентность каждого члена комиссии, через его умение не просто процитировать закон, а объяснить, помочь, снять тревожность. И когда 22 тысячи человек проходят через единую программу, где им дают не только правовую базу, но и навыки коммуникации, работы с цифровыми сервисами, действий в нештатных ситуациях, это уже не просто обучение, это формирование профессионального сообщества, объединённого общими стандартами качества», – сказала Павлова.

По ее словам, такая подготовка дает накопительный эффект: с каждыми выборами уровень организации растет, ошибок становится меньше, а значит, меньше поводов для недоверия или спекуляций. Это делает избирательный процесс в республике зрелым и предсказуемым.

Член Комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам и благотворительности Яна Сирюкова отметила, что избирательный процесс становится все более технологичным и требовательным к качеству работы каждого члена комиссии. Правильность оформления документов, соблюдение процедур, организация голосования для людей с ОВЗ, безопасность на участке – все это влияет на качество проведения выборов.

«Поэтому системное обучение организаторов голосования важно рассматривать не как формальную подготовку к избирательной кампании, а как необходимый элемент всей избирательной системы. Особенно важно, что обучение проводится заранее и охватывает комиссии во всех муниципальных районах республики», – подчеркнула Сирюкова.

Доверие к выборам, по ее мнению, складывается из того, насколько профессионально и четко организована работа на участке. Чем лучше подготовлены люди, тем меньше возможностей для ошибок и спорных ситуаций.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что Татарстан вновь демонстрирует ответственный подход к организации избирательного процесса. Обучение 22 тыс. организаторов – важная часть системной работы, влияющая на легитимность голосования. Семинары с привлечением экспертов КФУ гарантируют высокий методический уровень подготовки.

«Уверен, что полученные знания и навыки помогут членам комиссий обеспечить бесперебойную и качественную работу на каждом участке. А внимание к изменениям в законодательстве и работе с маломобильными гражданами говорит о том, что избирательная система в регионе становится более социально ориентированной и отвечающей запросам граждан», – сказал Морозов.

По его словам, такой подход закладывает основу для доверия людей к итогам голосования и к тем, кто будет представлять их интересы в парламенте. Татарстан, убежден он, и впредь будет служить примером ответственной организации выборов для других регионов.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Общественного Совета при Минобрнауки РТ, депутат Госсовета Республики Татарстан, выпускник программы Кадрового резерва Раиса Республики Татарстан Эмиль Губайдуллин отметил, что выборы – это сложный процесс, где доверие граждан складывается из качества работы конкретных людей на каждом участке. Обучение 22 тыс. организаторов во всех муниципальных районах – не формальность, а важная часть подготовки. Особое значение имеет то, что участников обучают не только процедурам, но и изменениям законодательства, работе с людьми с ОВЗ и вопросам безопасности.

«Как человек, который сам прошёл избирательную кампанию, могу сказать: избиратель видит работу системы прежде всего через свой участок и членов комиссии. Здесь особенно важны профессионализм, спокойствие, корректность и одинаково уважительное отношение к каждому человеку», – сказал Губайдуллин.

По словам депутата, в своей основной работе он постоянно сталкивается с подготовкой и оценкой профессиональных компетенций, поэтому убежден, что качественное обучение снижает риск ошибок и повышает ответственность. В избирательном процессе цена такой подготовки особенно высока, потому что речь идет о доверии людей к результатам выборов.