news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 августа 2026 18:23

Семью из пяти человек выселили из ипотечной квартиры в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Семью из пяти человек выселили из квартиры в Татарстане. Как сообщает ГУФССП России по РТ, основанием для этого стало решение суда и соответствующее исполнительное производство, которое находилось в Нурлатском райотделении судебных приставов.

Согласно решению суда, жильцы должны были освободить ипотечную квартиру, которая перешла в собственность нового владельца после проведения торгов. Добровольно покидать жилье семья не захотела: требования приставов игнорировали, дверь не открывали.

Тогда судебный пристав-исполнитель назначил должникам исполнительский сбор за отказ выполнить требования неимущественного характера, наложил аресты на денежные средства, а также разъяснил последствия уклонения от исполнения решения суда, включая возможность привлечения к административной ответственности. После этого члены семьи освободили жилое помещение и передали ключи представителю банка. Права нового собственника восстановлены, говорится в сообщении.

#приставы рт #судебный пристав-исполнитель #Ипотека
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

12 августа 2026
Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

11 августа 2026
Новости партнеров