Семью из пяти человек выселили из ипотечной квартиры в Татарстане

Семью из пяти человек выселили из квартиры в Татарстане. Как сообщает ГУФССП России по РТ, основанием для этого стало решение суда и соответствующее исполнительное производство, которое находилось в Нурлатском райотделении судебных приставов.

Согласно решению суда, жильцы должны были освободить ипотечную квартиру, которая перешла в собственность нового владельца после проведения торгов. Добровольно покидать жилье семья не захотела: требования приставов игнорировали, дверь не открывали.

Тогда судебный пристав-исполнитель назначил должникам исполнительский сбор за отказ выполнить требования неимущественного характера, наложил аресты на денежные средства, а также разъяснил последствия уклонения от исполнения решения суда, включая возможность привлечения к административной ответственности. После этого члены семьи освободили жилое помещение и передали ключи представителю банка. Права нового собственника восстановлены, говорится в сообщении.