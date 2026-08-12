В РТ начали перечислять выплаты семьям погибших и пострадавшим от атаки БПЛА

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане начали перечислять выплаты семьям погибших и пострадавшим от атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Сегодня начались первые выплаты по Нижнекамску, о которых говорил [Раис Татарстана] Рустам Нургалиевич [Минниханов]», – сообщила она.

Ранее Кабмин РТ назначил выплаты семьям погибших и пострадавшим от атаки БПЛА. Семьи погибших получат по 2 млн рублей на каждого погибшего – сумма будет распределяться в равных долях между членами семьи. Пострадавшим, чей вред здоровью оценен как тяжелый или средний, выплатят по 600 тыс. рублей, при легком вреде – по 300 тыс. рублей.

Предусмотрены и выплаты за утраченное имущество первой необходимости: в размере 78 375 рублей при частичной утрате и 156 750 рублей – при полной.

Кроме того, властям Нижнекамского района рекомендовано в течение недели разработать порядок оценки ущерба имуществу жителей и организовать выплаты тем, кто лишился имущества первой необходимости в результате атаки.

Накануне стало известно, что власти муниципалитета дополнительно выплатят 1 млн рублей семье погибшей в Нижнекамске девочки.