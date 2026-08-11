В «Казань Экспо» 22 сентября откроется выставка коммерческого транспорта

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Международная выставка коммерческого транспорта COMTRANS 2026 откроется 22 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В церемонии открытия и VIP-обходе экспозиции планируется участие Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также руководителей федеральных и республиканских профильных министерств и ведомств.

В 2026 году выставка впервые пройдет на площадке «Казань Экспо». В экспозиции будут представлены грузовые и легковые коммерческие автомобили, автобусы, специальная техника, прицепной состав, автокомпоненты и цифровые решения для управления автопарками.

Деловая программа Comtrans Arena будет посвящена актуальным вопросам развития отрасли. Представители органов власти, автопроизводителей, грузовладельцев и транспортных операторов обсудят новые каналы продаж и стратегии лизинга, пассажирские перевозки, перспективы развития коммерческого транспорта в России и переход на альтернативное топливо.

COMTRANS 2026 включена в сводный план участия Минпромторга России в выставочных и конгрессных мероприятиях, которые пройдут в России и за рубежом в 2026 году.

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Татарстана, под патронажем Торгово-промышленной палаты России, а также при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и других профильных организаций.