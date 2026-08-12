Леонов: «Впервые в истории Иннополиса проведем Гонку героев»

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Иннополисе прошла пресс-конференция, посвященная проведению гонки с препятствиями «Гонка Героев». Мероприятие состоится 15 августа и впервые пройдет на территории Иннополиса.

Спикерами выступили: министр спорта РТ Владимир Леонов, глава города Иннополис Ильдар Хузятов, руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.

Открывая встречу, Леонов поприветствовал собравшихся и сразу обозначил значимость события: «Всегда большое событие — нам приезжать, в молодой перспективный город с не менее перспективным маршрутом. Напомню, что мы два года подряд здесь проводили чемпионат России по велошоссе. Это большой вызов — кто видел, кто участвовал, знает: в том году мы полностью привели в лежащее состояние асфальтное покрытие для велосипедистов, а это очень важно».

Он пояснил, что выбор Иннополиса не случаен: город интересен не только как IT-кластер, но и как площадка для масштабных мероприятий.

«Для нас Иннополис — это точка роста не только с точки зрения IT, но и с точки зрения проведения мероприятий. Чтобы о городе слышали, о городе знали — не только как об IT-столице, но и как о большом социуме, где можно приезжать и пребывать как спортсменам, так и туристам. Тем более все для этого есть: отличные отели, прекрасные рестораны, очень удобная логистика — от Казани 20 минут и ты на месте. Город находится на стыке нескольких дорог, поэтому добираться легко. Сегодня я приехал пораньше и увидел три-четыре группы туристов на автобусах», – цитирует министра корреспондет «ТИ-Спорта».

Перейдя к основной повестке, Леонов рассказал об истории проекта: «Мы уже 15 лет подряд — ни разу не делаем пауз — расширяем географию, работаем конструктивно, упорно. И в этом году приняли решение чуть-чуть поменять локацию. Впервые в истории — не боюсь этого слова, в истории Иннополиса — проведем "Гонку героев" здесь, с модернизированной трассой и рекордным количеством участников».

По словам организаторов, ожидается не менее 4000 человек: «Сегодня в рамках заявки мы говорим о цифре 4000 человек. Это правда очень много. Как заявляет организатор, вполне возможно, будет даже 4000+. Поэтому для нас это большая честь и доверие. Мы здесь — партнеры, помощники. Основная организация — команда "Гонка Героев" совместно с администрацией, с мэрией, с главой, с его командой, с нашим министерством. Поэтому уверен, что трасса будет хорошая».

Говоря о сложности маршрута, Леонов подчеркнул, что препятствия — неотъемлемая часть философии забега: «Кто участвовал, знает: даже если будет плохая погода, для них это еще даже лучше. Чем больше сложности, тем больше адреналина и градус накала страстей».

В завершение Леонов отметил эволюцию проекта и признался в своем отношении к нему: «Конечно, здорово, что движение развивается, в движении есть стабильность. Потому что поначалу, честно признаюсь, был скептицизм: что это такое, зачем это нужно? Сегодня это уже большой корпоративный дух — очень много команд и есть индивидуальные гонки».