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Общество 12 августа 2026 16:01

Жителей Татарстана приглашают на экосубботник у Голубых озер

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Жителей Татарстана приглашают на экосубботник у Голубых озер
Фото: пресс-служба сообщества «Хранители Голубых озер»

Экосубботник пройдет 15 августа на территории заказника «Голубые озера». Участники займутся уборкой территории, а также узнают больше о сохранении биоразнообразия и экологического баланса природной территории.

Мероприятие организует Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана при поддержке Президентского фонда природы в рамках проекта «Хранители Голубых озер».

«Хранители Голубых озер» – сообщество жителей, которые участвуют в сохранении и развитии природной территории. Участники проекта прошли обучение по работе с особо охраняемыми природными территориями по трем направлениям: экологическое просвещение, охрана природы и строительство экологических троп.

Фото: пресс-служба сообщества «Хранители Голубых озер»

После завершения программы они продолжают применять полученные знания на мероприятиях проекта.

Экосубботник начнется в 10:00. Место сбора – возле детского лагеря «Спутник» рядом с Кадышевским лесом. Продолжительность мероприятия составит 4,5 часа.

Организаторы предоставят участникам перчатки и мешки для сбора мусора, трансфер до места проведения и обратно, а также перекус и питьевую воду.

Перед началом работы участники пройдут инструктаж по технике безопасности и узнают об экологической ценности территории. В течение всего мероприятия их будут сопровождать эксперты, которые расскажут о заказнике и ответят на вопросы.

Фото: пресс-служба сообщества «Хранители Голубых озер»

Эксперт-градостроитель по вопросам водно-зеленого каркаса и природоохранных мероприятий Дарья Толовенкова расскажет о влиянии инвазивных видов на изменение природных экосистем.

В мероприятии также примут участие начальник администрации государственного природного заказника регионального значения ландшафтного профиля «Чулпан» имени А.П. Пухачева Дамир Фатихов, специалист I категории этого заказника Резеда Фатихова и представитель Всероссийского общества охраны природы в Татарстане Тимур Ескараев.

Присоединиться к экосубботнику могут все желающие после предварительной регистрации.

#экологический субботник #голубые озера
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