Апастово получит 80,6 млн рублей на благоустройство центра поселка

Апастовский район Татарстана стал победителем всероссийского конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений» и получит 80,6 млн рублей на благоустройство центральной части поселка. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.

«Район получит федеральный грант, который будет направлен на преображение центральной части поселка: благоустройство центрального парка и прилегающих территорий», – рассказал парламентарий.

Проект предполагает объединение существующих общественных пространств в единую пешеходную и событийную сеть. В центральной части Апастово появятся «чайная площадь» с павильоном, фонтаном и местами для отдыха, событийная площадка для проведения праздников и мероприятий, школьный сквер с арт-объектом «Древо знаний», беговой маршрут и площадка для стритбола.

Топилин отметил, что всего от Татарстана на конкурс было подано 12 заявок. По его словам, победа Апастово говорит о большом потенциале района.

«Считаю, что такой результат – заслуга открытого диалога: активных жителей Апастово, команды муниципалитета во главе с Айратом Зиганшиным и всего Татарстана, который демонстрирует высокий уровень работы в сфере благоустройства», – подчеркнул депутат.

Итоги конкурса подвели накануне, 10 августа, в Москве. Помимо Апастово, победителями от Татарстана стали Нижнекамск, Лениногорск, Бугульма и село Билярск. В общей сложности республика получила 475,3 млн рублей на реализацию пяти проектов, которые планируют воплотить в 2027–2028 годах.