Медведев объяснил удары по маркетплейсам войной против обычных россиян

Противник наносит удары по маркетплейсам, поскольку воюет с обычными россиянами. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета «Единой России» по формированию новой Народной программы, передает РИА Новости.

По словам Медведева, противник сейчас ведет боевые действия не только против руководства или армии России, но и против граждан страны. Именно этим он объяснил атаки на объекты маркетплейсов.