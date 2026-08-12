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Общество 12 августа 2026 20:02

Медведев объяснил удары по маркетплейсам войной против обычных россиян

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Противник наносит удары по маркетплейсам, поскольку воюет с обычными россиянами. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета «Единой России» по формированию новой Народной программы, передает РИА Новости.

По словам Медведева, противник сейчас ведет боевые действия не только против руководства или армии России, но и против граждан страны. Именно этим он объяснил атаки на объекты маркетплейсов.

#маркетплейс #Дмитрий Медведев
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