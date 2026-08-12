Поддержать челнинский мурал «Семейные традиции» можно до 16 августа

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Жители Татарстана до воскресенья 16 августа, могут проголосовать за челнинский мурал «Семейные традиции», созданный художником-граффитистом из республики Александром Поповым, в финале окружного фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАрт». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В конкурсе участвуют 14 молодых авторов в возрасте от 18 до 35 лет, представляющих 14 регионов Приволжского федерального округа. Основная тематика фестиваля направлена на формирование образа единства народов России, укрепление межнационального согласия и взаимного уважения.

Мурал «Семейные традиции» украшает фасад дома №87а по улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах. В центре композиции – образ бабушки и внучки, изображение совместного приготовления традиционного блюда призвано передать культурные ценности.

Национальные орнаменты и тёплая цветовая гамма создают атмосферу уюта, архитектурные элементы символизируют связь с корнями, птица оказывается аллегорией мира и единства, а растительные мотивы отсылают к продолжению рода и связи с природой, отметили в ведомстве.

Чтобы проголосовать за этот мурал, необходимо зайти на федеральный портал госуслуг по указанной ссылке, выбрать №4, работу из Республики Татарстан, и нажать кнопку «Отправить». Ознакомиться с произведениями других финалистов можно на официальном сайте.

На этот раз фестиваль проходит под знаком Года единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего на участие в VII сезоне «ФормАРТа» поступило 400 заявок со всего Приволжского федерального округа. Татарстан вошел в число самых активных регионов наряду с Башкортостаном, представив 96 заявок (лишь чуть меньше, чем соседняя республика).