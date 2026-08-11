Доллар достиг максимума за 4,5 месяца: эксперты объяснили ослабление рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на 11 августа. Доллар подорожал до 82,6 рубля, достигнув максимального уровня за последние 4,5 месяца. Курс евро вырос до 95,2 рубля, юаня – до 12,2 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка.





Фото: © «Татар-информ»

На выходные и понедельник, 10 августа, ЦБ устанавливал курс доллара на уровне 82,1 рубля, евро – 94,8 рубля, юаня – 12,1 рубля. Таким образом, за день американская валюта прибавила 43,95 копейки, европейская – 44,94 копейки, китайская – 8,91 копейки.

Перед этим, на прошедшие выходные, регулятор также повысил курсы основных валют. Тогда доллар подорожал на 76 копеек, до 82,17 рубля, евро – на 78 копеек, до 94,84 рубля, а юань – на 10 копеек, до 12,17 рубля.

В середине июля валюты стоили заметно дешевле. На 16 июля Центробанк устанавливал курс евро на уровне 88,91 рубля, доллара – 77,96 рубля, юаня – 11,51 рубля.

«К концу недели российская валюта может умеренно укрепиться»

Тенденция к ослаблению рубля сохраняется. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич в беседе с РБК связал выход основных мировых валют на максимальные с марта значения с несколькими факторами.

Среди них он назвал снижение предложения валюты со стороны экспортеров, слабую ситуацию на рынке энергоносителей и сохраняющийся дефицит валютной ликвидности. Последний, по его словам, отражается на стоимости биржевых юаневых свопов.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко также отметил влияние увеличения объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Зварич считает, что в начале недели сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, однако к ее концу российская валюта может умеренно укрепиться. Поддержку ей способен оказать возможный рост цен на нефть, а также дальнейшее улучшение ситуации с валютной ликвидностью.

В этом случае, по прогнозу эксперта, к концу недели курс доллара стабилизируется в верхней половине диапазона 77–82 рубля, а юань вернется к отметке около 12 рублей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Основная причина ослабления рубля – сохраняющаяся высокая инфляция»

Основная причина ослабления рубля – стагнирующее состояние российской экономики и сохраняющаяся высокая инфляция. Об этом в комментарии «Татар-информу» рассказал экономист Михаил Беляев.

По его словам, курс национальной валюты в первую очередь зависит от общего состояния и эффективности экономики.

По мнению экономиста, действия Центробанка могут лишь временно скорректировать курс, но не изменить фундаментальные факторы. Он напомнил, что ранее регулятор активно поддерживал рубль, однако это привело к значительным перекосам в российской экономике.

«Налоговые периоды и доходы от экспорта или недоходы могут поправить и вызвать конъюнктурные корректировки, очень незначительные и на очень короткий промежуток времени», – добавил Беляев.

Экономист не согласился и с объяснением ослабления рубля снижением жесткости денежно-кредитной политики. По его словам, представление о том, что высокая ключевая ставка автоматически поддерживает национальную валюту за счет притока иностранного капитала, сегодня не работает применительно к России.

Он пояснил, что такой механизм действительно описывался в экономической теории, однако нынешние условия не позволяют использовать его для объяснения динамики курса рубля.