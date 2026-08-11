Волонтеры на выборах: проект охватит 14 городов Татарстана

Фото предоставлено организаторами

В Республике Татарстан стартовала образовательная программа «Школа электорального волонтера», которая в этом году охватит 14 городов республики. Проект готовит добровольцев к помощи избирателям в дни голосования и направлен на то, чтобы сделать участие в выборах максимально доступным, сообщают организаторы.

Согласно полученной информации, торжественный запуск программы прошел в молодежном центре «Яратам» с участием председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, замминистра по делам молодежи РТ Владислава Усанова и руководителя Республиканского центра добровольчества Айрата Мубаракшина.

«Доступность – один из ключевых принципов нашей работы. Иногда человеку нужна совсем простая помощь: подсказать, куда пройти, помочь с навигацией или сопровождением. Именно здесь особенно важна роль волонтера – человека, который находится рядом. В прошлом году мы протестировали этот формат, увидели его востребованность, а теперь масштабируем уже проверенную модель», – отметил Андрей Кондратьев.

Фото предоставлено организаторами

Волонтеры будут работать по четырем направлениям: помощь избирателям на участках в 14 городах, работа информационных стоек в вузах, участие в работе информационно-справочного центра и обучение первой помощи.

Особое внимание уделено подготовке добровольцев к помощи пожилым, маломобильным гражданам и людям с инвалидностью. Волонтеры будут заниматься навигацией и сопровождением, не вмешиваясь в процедуру голосования. Воспользоваться помощью можно через сервис «Волонтеры на участке» на портале Госуслуг. Заявку необходимо подать не позднее чем за три дня до начала голосования.

Фото предоставлено организаторами

Программа является развитием пилотного проекта прошлого года и дополнена полноценной образовательной программой. Стать волонтером могут граждане от 18 лет. Заявки принимаются на сайте добро.рф.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года.