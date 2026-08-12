Старинное здание архива в Свияжске может превратиться в жилой дом

В Свияжске одобрен проект реставрации здания архива Свияжской земской управы — памятника архитектуры регионального значения. Здание построено в 1870-х годах. После завершения работ старинный особняк на улице Набережная реки Щука, 27 и станет современным жилым домом с гостевыми комнатами.

Положительное заключение на научно-проектную документацию выдала экспертная комиссия. Документация признана соответствующей законодательству об охране объектов культурного наследия и рекомендована к согласованию с Комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Здание архива Свияжской земской управы, которому почти полтора века, за годы простоя пришло в аварийное состояние. Обследование показало, что фундамент, стены, своды, перекрытия и кровля нуждаются в серьезном укреплении. Специалистам предстоит масштабная работа по усилению конструкций и замене обрушившихся элементов.

Несмотря на серьезный износ, в доме сохранились подлинные исторические детали: старинные кирпичные печи, резные филенчатые двери, лепные потолочные карнизы, белокаменные полы на первом этаже. На северном фасаде до сих пор можно увидеть металлическую табличку с дореволюционной надписью «Застраховано в Северном обществе». Все эти элементы будут бережно сохранены и отреставрированы.

Как указано в экспертном заключении, приспособление под жилой дом не нарушит историческую планировку — объемно-пространственное решение останется неизменным. Фасадам вернут первоначальный облик: кирпичные стены с легкой известковой обмазкой и белыми декоративными деталями. В проекте предусмотрены инженерные сети, системы пожарной безопасности, а также условия для маломобильных групп населения.