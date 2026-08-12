Бизнес-омбудсмен и Совет муниципальных образований РТ подписали соглашение

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей и Совет муниципальных образований республики впервые подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом в Казани поставили бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев и председатель ассоциации Экзам Губайдуллин.

«Мы создаем устойчивый канал коммуникации, позволяющий совместно вырабатывать меры для оперативного решения вопросов, возникающих у предпринимателей в муниципальных районах. Эта работа ведется в рамках системной задачи, поставленной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортных условий для предпринимательства в каждом муниципалитете», – рассказал Абдулганиев.

По его словам, подписанное соглашение закрепляет механизмы взаимодействия, которые ранее были выработаны между организациями. «У нас уже выработан стандартный подход к большей части вопросов. 75–80% запросов предпринимателей уже отработаны. И эти решения посредством совета мы можем доносить до наших муниципалитетов. Взаимодействие с муниципалитетами посредством совета уже отрабатывали. Сейчас на уровне руководителей подразделений будем делать это еще быстрее. И важно – выработка совместных предложений», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что соглашение подписано на пять лет. Однако Абдулганиев не исключил, что документ можно будет продлить после истечения этого срока.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«По поручению Рустама Минниханова вопросы взаимодействия с бизнесом находятся на особом контроле. Он лично принимает оперативные решения по поддержке бизнеса, который попадает в ту или иную непростую ситуацию. Мы ежедневно докладываем ему о ситуации с малым бизнесом. Каждый день возникает какой-то новый вызов, и мы должны оперативно на него реагировать», – заявил он.

Губайдуллин добавил, что развитие предпринимательства всегда было в центре внимания руководства республики.

«Благополучие наших районов и городов во многом зависит от успешной работы предпринимателей. Именно они создают рабочие места, платят налоги, развивают экономику на местах. Поэтому защита их прав и создание комфортных условий для ведения бизнеса – это не просто формальность, а прямая инвестиция в развитие муниципалитетов. Уверен, что совместная работа с аппаратом уполномоченного позволит нам своевременно выявлять системные проблемы бизнеса и вырабатывать эффективные решения на уровне муниципалитетов. Это особенно важно сегодня, когда бизнес нуждается в предсказуемых и комфортных условиях для развития», – заметил он.

По словам Губайдуллина, предпринимателям в Татарстане предоставляются меры поддержки, благодаря которым малый и средний бизнес развивается. «И работу в этом направлении нужно усилить. Думаю, что это соглашение даст стимул дальнейшему развитию предпринимательства в республике», – резюмировал он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Подписанный документ закрепляет системный подход к выстраиванию эффективного взаимодействия между аппаратом уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей и органами местного самоуправления на территории всех районов и городских округов республики.

Основные направления сотрудничества:

совместная проработка законодательных инициатив по совершенствованию нормативно-правовой базы для создания благоприятных условий ведения бизнеса;

мониторинг и социологические опросы состояния делового климата в муниципальных образованиях;

оперативный информационный обмен о фактах нарушения прав предпринимателей и принятых мерах по их восстановлению для своевременного реагирования и предотвращения судебных споров;

бесплатное правовое консультирование хозяйствующих субъектов в муниципальных районах без административных барьеров;

организация совместных мероприятий (конференций, семинаров, выездных приемов) для прямого диалога предпринимателей с представителями власти.

Соглашение предусматривает создание специализированных рабочих групп для урегулирования наиболее чувствительных вопросов, а также проведение совместных выездных приемов предпринимателей в муниципалитетах.