Путин наградил семерых татарстанцев государственными наградами
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди отмеченных – семь представителей Республики Татарстан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом Дружбы награжден генеральный директор «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов – за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет отмечен начальник отдела Министерства финансов Республики Татарстан Наиль Гарифуллин.
Почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» удостоен профессор кафедры Высшей школы международных отношений и мировой истории Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Андрей Ершов.
Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено тренеру-преподавателю Казанского училища олимпийского резерва Рафису Ахметгараеву.
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоена заместитель главного врача Медико-санитарной части КФУ Ляйля Мурадимова.
Звания «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоены сразу двум работникам «Танеко»: старшему оператору технологических установок нефтеперерабатывающего завода Халилу Зайдуллину и оператору технологических установок того же предприятия Ильясу Хисматуллину.