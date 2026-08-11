«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

Деловой понедельник в Нижнекамске, перенесенный с 10 на 11 августа, начался с минуты молчания в память о погибших накануне в результате атаки БПЛА. Мэр Радмир Беляев поручил проверить все гостиницы и хостелы в городе, а к началу учебного года – отработать в школах действия при угрозе. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Нам необходимо усилить работу в направлении, чтобы все наши объекты были защищены, а наши люди были подготовлены к любым нестандартным ситуациям»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Семье погибшей пятилетней девочки дополнительно выплатят 1 млн рублей

Участники утреннего совещания в Нижнекамске почтили память 13 жителей города, погибших в результате атаки БПЛА, среди них – пятилетняя девочка.

«Мы переживаем тяжелые дни. В результате варварской атаки киевского режима в нашем городе погибли 13 человек, среди них – пятилетняя девочка. Прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Глава города рассказал о ликвидации последствий трагедии, помощи пострадавшим и работе городских служб.

Решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей. Пострадавшие в зависимости от степени тяжести полученных травм получат от 300 до 600 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены выплаты за частично или полностью утраченное имущество в соответствии с установленными нормативами.

Предприятия Нижнекамска окажут семьям погибших материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Финансовую помощь также получат пострадавшие сотрудники предприятий.

Отдельную помощь муниципалитет окажет семье, потерявшей ребенка. Семье погибшей пятилетней девочки муниципалитет дополнительно выплатит 1 млн рублей, а организацию похорон город полностью возьмет на себя.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, девочку похоронят сегодня в Черемшанском районе Татарстана. Такое решение приняла семья ребенка.

Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск, осмотрел последствия атаки и пообщался с жителями поврежденного дома на Школьном бульваре, 7/2 Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Коллектив школы показал, как надо действовать в условиях ЧС»

Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск, осмотрел последствия атаки и пообщался с жителями поврежденного дома на Школьном бульваре, 7/2.

Как рассказал мэр, жилой дом мог пострадать еще сильнее, однако удар смягчило дерево, а жители своевременно начали эвакуацию. В течение всего дня и до позднего вечера специалисты оценивали ущерб на месте. Уже определены подрядные организации, которые займутся восстановлением дома.

Отдельно Беляев поблагодарил частную компанию, занимающуюся остеклением, и ее руководителя Рустама Гареева. Предприниматель уже помогал восстанавливать жилье после атаки на Чабьинской, 3, а теперь полностью взял на себя восстановление окон у пострадавших на Школьном бульваре, 7/2.

Пункт временного размещения на базе лицея №3 Фото: пресс-служба Раиса РТ

В пункте временного размещения на базе лицея №3 имени Пушкина были созданы необходимые условия для людей. Там работали медики и психологи – эти специалисты одними из первых начали помогать пострадавшим. «Оперативно сработали – показали готовность образовательной организации, как надо действовать в условиях ЧС», – отметил Беляев.

«Я благодарю все службы города за оперативное включение в устранение последствий трагедии. Раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов накануне во время визита в Нижнекамск отметил слаженную работу муниципальных служб по организации временного жилья», – сказал мэр.

Рустам Минниханов и Радмир Беляев посетили хостел, где в результате атаки погибли девять человек Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Девять погибших человек – это результат неотработанных действий»

Вместе с Рустамом Миннихановым Радмир Беляев также посетил хостел, где в результате атаки погибли девять человек. Сейчас там продолжаются следственные действия.

На заседании штаба по ликвидации последствий атаки Раис РТ поручил усилить работу по размещению людей в укрытиях при возникновении опасности.

Беляев призвал руководителей организаций уделить этому вопросу особое внимание.

«Девять погибших человек – это результат неотработанных действий, несоблюдения регламентов безопасности на территории хостела и организации, где работали эти люди», – сказал мэр участникам совещания.

Сейчас город совместно с консульствами решает вопрос транспортировки тел погибших граждан Узбекистана и Таджикистана. Нижнекамская сторона оказывает необходимую помощь.

Раис Татарстана приехал к пострадавшим в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана также навестил пострадавших в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

За медицинской помощью обратились 78 человек, 25 из них были госпитализированы. Двоих пострадавших готовят к переводу из реанимации в профильное хирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Челнов.

«Отдельно выражаю благодарность системе здравоохранения – оперативно в оказание помощи включился весь Татарстан», – сказал глава Нижнекамска.

«Нижнекамск – это одна большая и единая семья»

Радмир Беляев сообщил, что с учетом произошедшей трагедии принято решение отменить все ранее запланированные на 15 августа мероприятия, посвященные 60-летию Нижнекамска.

Провести праздничные мероприятия планируется позднее. В мэрии рассматривают возможность перенести их на сентябрь и изменить формат.

Глава города отметил, что сейчас все силы направлены на ликвидацию последствий трагедии и помощь пострадавшим.

«Мы еще раз вчера доказали, что Нижнекамск – это одна большая и единая семья, которая всегда вместе и в горести, и в радости, и все трудности мы преодолеваем вместе!» – подчеркнул Беляев.

Новый правящий архиерей Чистопольской и Нижнекамской епархии владыка Филарет Фото: tatmitropolia.ru

Нижнекамцы получили слова поддержки со всей России

Поддержку жителям Нижнекамска выразили представители соседних регионов, города-побратимы и муниципальные сообщества. В адрес города поступили слова соболезнований и предложения о помощи из Омска, Якутска, Краснодара, а также от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. По словам Беляева, поддержку нижнекамцам выразили около 20 мэров российских городов.

Глава Нижнекамска также поблагодарил представителей духовенства – Салиха хазрата и нового правящего архиерея Чистопольской и Нижнекамской епархии владыку Филарета.

Салих хазрат Ибрагимов Фото: ntr-24.ru

В эти выходные владыка совершил свой первый визит в Нижнекамск. До назначения в Татарстан он два года служил в Херсонской области, в том числе на прифронтовых территориях.

«Он поделился с нами тем, насколько там сейчас вера имеет большое значение для мирного населения и для ребят, которые разные по национальности, но всех их объединяет вера, что все там едины. Единство он отметил и на нашей территории», – рассказал Беляев.

Особое внимание Беляев обратил на работу управляющих компаний и готовность укрытий Фото: e-nkama.ru

«Авось пронесет» больше быть не должно

Отдельный блок выступления Радмир Беляев посвятил вопросам безопасности. Он подчеркнул, что при возникновении реальной угрозы нельзя пренебрегать установленными правилами, и призвал руководителей организаций еще раз проверить готовность объектов и людей к нештатным ситуациям.

«Нам необходимо усилить работу в направлении, чтобы все наши объекты были защищены, а наши люди были подготовлены к любым нестандартным ситуациям», – сказал мэр.

При этом, по его словам, важно не допускать паники. «Сейчас как никогда важна наша общая консолидация и, безусловно, наше единство», – отметил Беляев.

Особое внимание Беляев обратил на работу управляющих компаний и готовность укрытий.

«Вчера укрытия мы инспектировали, все было открыто, по регламенту были включены сирены, сработали оповещения. Но мы видим, что наши жители не спешат эвакуироваться. «Авось пронесет» больше быть не должно», – сказал глава города.

По его словам, главная задача сейчас – добиться того, чтобы при возникновении угрозы жители действительно покидали опасные места и переходили в укрытия.

«Враг бьет по гражданским объектам. Кому вот хостел мешал? Он отдален от «Нижнекамскнефтехима». Это территория БСИ. Это другая площадка. Прямой наводкой бить в живых людей – это не что иное, как дестабилизация обстановки, запугивание. Но нас не запугать. Мы еще больше будем консолидироваться, давать отпор», – сказал Беляев.

Мэр отметил, что подвалы подготовлены и открываются во время угрозы, определены пункты, где жители могут укрыться, информация об этом доведена до населения.

«В доме тоже подвал был открыт, сирена работала своевременно. Поэтому, коллеги, задумайтесь, это касается каждого из нас», – обратился Беляев к участникам совещания.

К началу учебного года школы должны полностью отработать действия при угрозе

Отдельное поручение глава Нижнекамска дал начальнику Управления образования Рустему Хузину и директорам школ. В преддверии нового учебного года им необходимо еще раз полностью проверить соблюдение регламентов безопасности и отработать действия сотрудников и детей при возникновении угрозы.

«Скоро учебный год. Рустем Ниязович, директора школ, время есть, полностью по регламенту отработайте эти вопросы», – поручил Беляев.

Он подчеркнул, что необходимые регламенты и инструкции уже утверждены. Теперь важно обеспечить их практическое исполнение.

«Они есть, регламенты, все утверждены, главное, чтобы все инструкции исполнялись», – отметил мэр.

Все хостелы и гостиницы проверят и проведут учения

Также Радмир Беляев поручил замруководителя исполкома по взаимодействию с правоохранительными органами Айрату Сайфутдинову проверить все гостиницы и хостелы города.

Он призвал провести работу совместно с МЧС и эвакуационными службами, чтобы на практике проверить, насколько сотрудники и проживающие понимают порядок действий в случае возникновения опасности.

«Все отрабатывайте вместе. Понятно, это ответственность руководителей подрядных организаций, кто нанимает, кто привлекает, кто обеспечивает проживание. Но надо еще раз провести работу, провести учения вместе с МЧС, эвакуационными службами, чтобы было полное понимание этих вопросов», – сказал Беляев.

Он подчеркнул, что вопрос касается всех руководителей предприятий и организаций.

Еще одно поручение Беляев дал вице-мэру Марине Камелиной. Муниципалитет должен организовать все предусмотренные выплаты пострадавшим и семьям погибших, а также индивидуально отработать возникающие вопросы с людьми.

«Марина Валерьевна, сейчас необходимо все выплаты организовать, все вопросы отработать с нашими людьми. Все вопросы находятся на моем личном контроле», – сказал мэр.