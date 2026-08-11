Мемориал в память о погибших защитниках Отечества появился в Заинске

Мемориальный комплекс, посвященный участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий и локальных войн, открыли в Заинске на бульваре Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Проект мемориала разработали скульптор и преподаватель Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова Ирина Макарова и архитектор Максим Батаев. Их работа победила в открытом конкурсе. На создание комплекса ушло около четырех месяцев.

Бронзовая композиция имеет высоту 3,6 метра. По обеим сторонам монумента установлены шесть гранитных плит, на которых будут размещены имена погибших жителей Заинского района.

На открытии глава района Разиф Каримов поблагодарил авторов мемориала и семьи погибших бойцов. Он отметил, что подвиг военнослужащих навсегда останется в памяти жителей, а сам мемориал станет местом, где будут вспоминать о цене мирной жизни и передавать эту память следующим поколениям.

В торжественной церемонии также участвовал заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана, Герой России Расим Баксиков. Он выразил благодарность защитникам Отечества и их семьям и призвал с уважением хранить память о погибших за Родину.

По его словам, важно не забывать тех, кто с оружием в руках отстаивал и продолжает отстаивать идеалы свободы и справедливости.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Расим Баксиков и Разиф Каримов также возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю и памятнику, посвященному труженикам тыла.

В Татарстане по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова реализуется общественный проект ПФО «Герои Отечества». Его цель – сохранить память о погибших защитниках Отечества и поддержать участников героических событий.