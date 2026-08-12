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Политика 12 августа 2026 17:01

В Татарстане на выборы в Госдуму зарегистрировали 33 кандидата-одномандатника

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Сегодня состоялось 130-е заседание Центральной избирательной комиссии Татарстана. На нем обсудили подготовку и проведение избирательной кампании 2026 года, а председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев подвел предварительные итоги регистрации кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Регистрация кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы завершена. В шести одномандатных округах Татарстана зарегистрированы 33 кандидата.

На дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу №50 зарегистрированы три кандидата – двое выдвинуты политическими партиями, еще один участвует в выборах как самовыдвиженец. На муниципальных довыборах зарегистрирован 501 кандидат.

Кондратьев отметил, что завершение регистрации переводит избирательную кампанию в более активную фазу. По его словам, для ЦИК принципиально важно, чтобы все процедуры проходили открыто и в соответствии с законом.

Получить информацию о выборах жители Татарстана могут по телефону горячей линии ЦИК РТ (843) 292-84-33.

По состоянию на 12 августа на горячую линию поступило более 50 обращений. Все они носили справочный характер. Жители республики спрашивали, как найти свой избирательный участок, воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и получить информацию о кандидатах.

Выборы депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана и муниципальные довыборы в 40 районах республики пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #цик рт #Андрей Кондратьев
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