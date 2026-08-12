«ЕР» создаст платформу для поиска работы участникам СВО

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» при поддержке SuperJob разрабатывает специализированную платформу для трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Сервис будет доступен по всей России и обеспечит участников усиленной защитой персональных данных.

Кадровая система будет подбирать предложения с учетом профессионального опыта кандидатов. Помимо образования, стажа и предыдущих должностей, при оценке соискателя будут учитываться и навыки, приобретенные во время службы. На платформе планируется представить вакансии в высокотехнологичных отраслях экономики, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Для ветеранов, которые захотят освоить новое направление, предусмотрят различные курсы по переквалификации. Программы будут реализовываться совместно с образовательными организациями, в числе которых – университет «Синергия».

Также к работе над проектом планируется привлечь различные организации: фонд «Защитники Отечества», государственную службу занятости, сервис «Работа России» и другие. Они будут помогать участникам проекта с профориентацией, подготовкой и поиском подходящих вариантов трудоустройства.

В «Единой России» отмечают, что важно не только помочь ветеранам найти работу, но и создать условия для дальнейшего развития их инициатив. Член Экспертного совета «ЕР», Герой России, ветеран спецоперации Владимир Сайбель подчеркнул, что их опыт может быть полезен для развития различных сфер.

«Предложения, которые сегодня поступают от участников СВО и их семей, лягут в основу новых законодательных инициатив, направленных на социализацию, реабилитацию, трудоустройство и создание долгосрочных возможностей для самореализации защитников страны», – рассказал он.

Создание специализированной платформы для участников специальной военной операции стало одним из предложений, представленных на отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в марте 2026 года.