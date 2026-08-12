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Общество 12 августа 2026 16:57

HR-эксперт Романова напомнила, что 28 дней отпуска нельзя заменить деньгами

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Заменить деньгами стандартный ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней нельзя. Это предусмотрено статьей 126 Трудового кодекса РФ. Об этом «Время Н» рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

По ее словам, денежную компенсацию можно получить только за дни отпуска, которые превышают установленный законом 28-дневный период. Речь, например, идет о дополнительных днях, положенных за ненормированный рабочий график или работу во вредных условиях.

При этом для некоторых категорий работников такое правило не действует. Беременным женщинам, несовершеннолетним и сотрудникам, занятым на вредном производстве, нельзя заменить деньгами даже дополнительные дни отпуска, отметила Романова.

Эксперт объяснила, что ограничения связаны с необходимостью полноценного отдыха. Отпуск нужен для восстановления организма, поэтому закон требует использовать его по назначению.

По мнению Романовой, накопление неиспользованных дней ради дополнительного дохода может привести к хроническому стрессу и профессиональному выгоранию и в итоге серьезно снизить работоспособность.

Романова также отметила, что планирование отдыха должно быть общей задачей сотрудника и руководителя. Работнику стоит заранее включать отпуск в свой график, а руководителю – следить за нагрузкой команды и своевременно давать сотрудникам возможность отвлекаться от рабочих задач.

Полноценное восстановление вне офиса, по ее словам, необходимо для сохранения долгосрочной продуктивности и ментального здоровья.

#отпуск #полезная информация
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