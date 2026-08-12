HR-эксперт Романова напомнила, что 28 дней отпуска нельзя заменить деньгами
Заменить деньгами стандартный ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней нельзя. Это предусмотрено статьей 126 Трудового кодекса РФ. Об этом «Время Н» рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.
По ее словам, денежную компенсацию можно получить только за дни отпуска, которые превышают установленный законом 28-дневный период. Речь, например, идет о дополнительных днях, положенных за ненормированный рабочий график или работу во вредных условиях.
При этом для некоторых категорий работников такое правило не действует. Беременным женщинам, несовершеннолетним и сотрудникам, занятым на вредном производстве, нельзя заменить деньгами даже дополнительные дни отпуска, отметила Романова.
Эксперт объяснила, что ограничения связаны с необходимостью полноценного отдыха. Отпуск нужен для восстановления организма, поэтому закон требует использовать его по назначению.
По мнению Романовой, накопление неиспользованных дней ради дополнительного дохода может привести к хроническому стрессу и профессиональному выгоранию и в итоге серьезно снизить работоспособность.
Романова также отметила, что планирование отдыха должно быть общей задачей сотрудника и руководителя. Работнику стоит заранее включать отпуск в свой график, а руководителю – следить за нагрузкой команды и своевременно давать сотрудникам возможность отвлекаться от рабочих задач.
Полноценное восстановление вне офиса, по ее словам, необходимо для сохранения долгосрочной продуктивности и ментального здоровья.