Мурал художника из Татарстана претендует на победу в проекте ПФО «ФормАРТ»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мурал «Семейные традиции», созданный художником Александром Поповым в Набережных Челнах, претендует на победу в проекте ПФО «ФормАРТ». Сейчас проходит голосование на сайте «Госуслуг». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов.

«Проект «ФормАРТ» направлен на работу с творческой молодежью. Важно направить творческие порывы в конструктивное русло, в данном случае – в формирование комфортной городской среды. Мне нравится мурал, созданный Александром Поповым в Набережных Челнах. Считаю, что он великолепно вписался в городской пейзаж», – отметил он.

На сайте «Госуслуг» в разделе «Голосование» мурал от Татарстана находится под номером «4». На нем изображены бабушка с внучкой, которые лепят треугольники. Картина находится на одном из домов по улице Усманова в Набережных Челнах.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сейчас проходит народное голосование, от которого зависит, кто станет победителем проекта.

«В этом году Татарстан установил для себя рекорд по количеству заявок – 96. Республика в ПФО заняла второе место по этому показателю. С 21 по 23 августа в Кирове пройдет финал, где и будут объявлены победители», – добавила заместитель директора молодежного центра РТ Анастасия Румянцева.

Сам художник признается, что за его работой есть личная история.

«В мурале нет ни одной лишней детали. Национальные традиции, голубь как символ мира, ветвь как символ передачи знаний из поколения в поколение. В моей семье тоже бабушка всегда отвечала за угощения на столе, и приобщала всех к приготовлению национальных блюд», – поделился Попов.

Проголосовать за работу «Национальные традиции» можно как с компьютера, так и со смартфона на сайте «Госуслуг».