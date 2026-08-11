Минниханов изменил состав рабочей группы по проектам ПФО в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об изменении состава межведомственной рабочей группы, которая занимается реализацией общественных проектов Приволжского федерального округа в республике. Документ опубликован на портале правовой информации.

Рабочая группа координирует работу органов исполнительной власти и местного самоуправления при подготовке и проведении мероприятий окружных проектов.

В Татарстане на постоянной основе реализуются 14 общественных проектов ПФО. Они охватывают шесть направлений.

В культурно-творческое направление входят фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» и фестиваль стрит-арта «ФормART».

Социальное направление представлено фестивалем детского творчества «Вернуть детство» и проектом «Ментальное здоровье».

В интеллектуальном направлении реализуются окружной молодежный форум «иВолга» и Интеллектуальная олимпиада.

В спортивное направление входят спортивно-туристский лагерь «Туриада», турнир по баскетболу 3×3 и проект поддержки детско-юношеского хоккея.

Военно-патриотическое направление включает проекты «Герои Отечества», «Никто не забыт» и «Гвардеец». Первый посвящен сохранению памяти о защитниках Отечества, второй – слету поисковых отрядов, третий – юнармейским военно-патриотическим сборам.

Для работающей молодежи реализуется проект «МолоТ». Отдельное направление связано с поддержкой кадетского образования в ПФО.

Все проекты проходят под патронажем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Они направлены на развитие и поддержку детей и молодежи, а также укрепление общественных ценностей.

Напомним, ранее «Татар-информ» писал о том, что Татарстан стал лидером ПФО по приросту числа участников общественных проектов округа.