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Общество 12 августа 2026 16:20

У звезд татарской эстрады – Ришата и Алии Тухватуллиных – родился второй сын

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В семье звезд татарской эстрады – Ришата и Алии Тухватуллиных – 8 августа родился второй сын. Супруги на своих страницах в социальных сетях поделились фотографиями из казанского роддома, на это обратила внимание газета «Челнинские известия».

Первого сына артистов зовут Алим, ему два года. А вот имя второго ребенка пока не раскрывается (как, впрочем, и его рост и вес).

О своей беременности Алия рассказала 16 апреля. Во время сольного оркестра в столице РТ ей стало плохо. В итоге она ушла за кулисы, а выступление продолжил муж, до того сидевший среди зрителей в зале.

Супруги рассчитывают довести число детей до трех. Чтобы заранее узнать, кем будет второй ребенок, они подготовили видео гендер-пати, замечает издание.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что народный артист Татарстана и заслуженный артист Башкортостана Ришат Тухватуллин в этом году выпустит новый альбом на русском языке. Об этом певец сообщил журналистам на фестивале VK Fest в Казани в начале июня.

#ришат тухватуллин
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