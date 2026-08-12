Более 500 промпредприятий РТ выдвинули сотрудников на Электронную доску почета

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На Электронной доске почета Татарстана уже представлены имена более 15 тыс. тружеников из разных отраслей экономики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

По его словам, среди предприятий, активно выдвинувших своих работников, – КАМАЗ, «Татнефть», Казанский авиационный завод, «Казаньоргсинтез», Казанский пороховой завод, Зеленодольский завод имени Горького, Казанский вертолетный завод, «Аммоний» и другие.

Всего к проекту присоединились более 500 компаний промышленности и торговли, которые предложили свыше 4 тыс. лучших сотрудников – рабочих, инженеров и руководителей разного уровня.

«Молодежь должна видеть, что труд тех, кто вносит вклад в экономику, ценят, уважают и поощряют. Поэтому наши предприятия оказались в числе лидеров по количеству кандидатов», – подчеркнул замминистра.

На прошлой неделе, 6 августа, в Татарстане заработала Электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы размещаются на ресурсе сроком на один год.

Учредил электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.