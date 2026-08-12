Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые совершил официальный визит в Сербию. Как принимали Зеленского в Белграде и почему Сербия стала пренебрегать вековыми традициями дружбы с Россией – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: соцсети Aleksandar Vučić﻿

Торжественный прием от сербов

Ранее, в июле, президент Сербии Александар Вучич посетил Киев, где принял участие в саммите «Юго-Восточная Европа – Украина», однако не подписал итоговую декларацию, предполагавшую продолжение поддержки Украины и усиление давления на Россию.

Тем не менее в Белграде Владимиру Зеленскому устроили торжественный прием, а сербская столица была украшена украинскими флагами. Весь мир облетели кадры теплой встречи Вучича и Зеленского.

Переговоры состоялись сначала в узком кругу, а затем в составе делегаций, и результатом этих встреч стало принятие меморандума. Стороны заявили о намерении укреплять экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, инфраструктуры и продовольственной безопасности. Также обсуждалось завершение переговоров о соглашении о свободной торговле.

По итогам встречи Вучич заверил журналистов, что вопросы военного сотрудничества не обсуждались. При этом Белград подтвердил готовность оказывать Киеву гуманитарную помощь и содействовать восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Еще одна неприятность – в рамках встречи с Владимиром Зеленским Александр Вучич вновь заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

Зеленский традиционно не обошелся без скандала. Он заявил о непризнании Киевом независимости Косово. Напомним, что в 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. С 2011 года Белград и Приштина при посредничестве ЕС ведут переговоры о нормализации отношений.

«Он влез в самый острый региональный спор, заявив, что Украина продолжит не признавать независимость Косово», – так прокомментировало это высказывание известное издание Politico.

После этого высказывания Зеленского власти Косово убрали большой украинский флаг в центре Приштины.

Подножка многовековой дружбе

Сам по себе факт сближения Киева и Белграда выглядит крайне неприятно, потому что Россию и Сербию связывают многовековые традиции дружбы, общие славянские корни, православная вера и культурная близость. «Братушки» – традиционное народное выражение, которым в России часто называют сербов.

За всю историю Россия и Сербия никогда не воевали друг против друга. Можно вспомнить, как в XIX веке Россия активно помогала Сербии в борьбе за освобождение от Османской империи и внесла значительный вклад в восстановление сербской государственности. В Первую мировую войну поддержка Сербии стала одним из факторов вступления России в конфликт. А в годы Второй мировой войны советские войска и югославские партизаны, среди которых было немало сербов, вместе сражались против нацистской Германии.

Еще одна страница совместной истории – российские добровольцы, которые участвовали в вооруженных конфликтах на территории бывшей Югославии в 1990-х годах на стороне сербов.

До самого последнего времени Сербия традиционно отказывалась присоединяться к санкциям против России. Поэтому приглашение и торжественный прием Зеленского в Белграде выглядят весьма неприглядно по отношению к России, которую в Сербии долгое время называли братской страной.

Реакция в Сербии

Канал RTVI сообщил, что депутат сербского парламента Александр Павич назвал визит Зеленского «пощечиной братской России». По словам парламентария, приглашение главы Украины в Белград – скандальное решение, которое наносит Сербии глубокий ущерб. Политик напомнил, что срок полномочий украинского президента истек более двух лет назад.

Сербский политик Йованович заявил ТАСС, что для сербов неприемлемо вставать на сторону Запада в конфликте с Россией из-за братских связей с русскими и отношения западных стран к самой Сербии.

Фото: ec.europa.eu

Зачем это нужно Белграду

Поползли слухи о том, что Зеленского президенту Сербии пришлось принять по прямому указанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая лично занимается «евроинтеграцией» Сербии. Символическое значение радужного приема в Белграде Зеленского очевидно – это приведение братской к России Сербии к общеевропейскому антироссийскому знаменателю.

Сближение президента Сербии Александра Вучича и главы киевского режима Владимира Зеленского может быть связано со стремлением Белграда снизить критику со стороны Европейского союза. С такой точкой зрения выступал руководитель Центра исследований Юго-Восточной Европы Университета Граца Флориан Бибер.

«Он надеется, что в ближайшие месяцы получит меньше критических замечаний из-за своих тесных, по крайней мере символически более тесных, связей с Зеленским. Вучич делает это, чтобы получить рычаги влияния в ЕС в преддверии возможных выборов в стране», – сказал он.

Сама Сербия стоит в очереди на вступление в члены Евросоюза с 2012 года. Возможно, что на Белград надавливают именно заманчивой перспективой евроинтеграции. В свою очередь, в Сербии тоже двигаются в том же направлении евроинтеграции. Так, например, в Белграде делались заявления о том, что Сербия намерена к концу 2027 года выполнить основные условия Евросоюза для присоединения к Шенгенской зоне. Это означает, что страна должна привести свою визовую политику в полное соответствие с требованиями ЕС, что автоматически подразумевает отмену безвизового режима с Россией.

При этом сближение Белграда и Киева может иметь и практическую причину – военное сотрудничество. Сербия производит боеприпасы советских калибров для старых украинских гаубиц и танков, которые страны НАТО не производят. Формально все эти боеприпасы поставляются в Евросоюз, которому эти боеприпасы не нужны по логике. Зато очень нужны Украине. Произведенное в Сербии через чешские, немецкие и прочие прокладки поставляется Украине, о чем ранее неоднократно сообщала Служба внешней разведки России, а равно и продукция двойного назначения.

Жаль, что Сербия ведет себя таким образом, несмотря на то что Россия никогда не давала поводов усомниться в своей дружбе и поддержке «братушек».