Экспорт сельхозпродукции Татарстана в Китай вырос в 2,5 раза

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Татарстана в Китай с начала года вырос в 2,5 раза и достиг $33,5 млн, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов на брифинге в Кабмине РТ.

«Китай мы рассматриваем как стратегического партнера. Стоимость объема экспортной продукции в китайский оборот достиг 33,5 миллиона долларов, что в два с половиной раза больше аналогичного периода прошлого года», – сказал Гайнуллов.

Основу поставок в Китай составляют пять товарных позиций. На мясную продукцию приходится более $14 млн, или около 30% экспорта. При этом поставки семян льна выросли в шесть раз, а сахарной продукции – в четыре раза.

«Наша задача – закрепить это и одновременно расширять ассортимент товарной группы», – отметил замминистра.

По словам Гайнуллова, Татарстан продолжает работу над расширением экспорта в Китай в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Сейчас республика поставляет сельхозпродукцию в 49 стран, в этом направлении работают 90 участников внешнеэкономической деятельности.

На 2026 год перед Татарстаном стоит задача экспортировать сельхозпродукцию на $540,4 млн. По состоянию на 2 августа показатель выполнен более чем на половину.