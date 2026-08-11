Ветераны СВО получили возможность пройти углубленную диспансеризацию

Ветераны СВО теперь могут пройти углубленную диспансеризацию,сообщает пресс-служба фонда Защитники Отечества. Напомним, что диспансеризация в России проводится бесплатно по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Инициатива была реализована фондом Защитники Отечества совместно с Минздравом РФ. Ее цель – своевременная диагностика и оказание специализированной медицинской помощи ветеранам. Диспансеризация включает в себя дополнительный скрининг на патологии органов слуха, занимает всего один день и проводится в специально определенных медицинских организациях. При этом, для ветеранов, живущих в муниципалитетах, предусмотрена транспортировка до медицинского учреждения и обратно.

«Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда. Совместно с партнерами мы делаем все возможное, чтобы защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе страны. Им доступны лучшие клиники и лучшие специалисты, самые передовые технологии отечественной медицины» – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Некоторые ветераны уже успели пройти углубленную диспансеризацию. один из них – Владимир Макушев. Он отметил удобство процедуры и подчеркнул ее важность для защитников.

«После службы у меня начались проблемы с сердцем. В рамках диспансеризации я обошел всех врачей, мне сделали ЭКГ, взяли анализы. Все организовано грамотно, быстро, не надо стоять в очередях. А чтобы закрепить эффект, я каждые полгода прохожу курс лечения в госпитале для ветеранов войн», – рассказал герой.

Для прохождения углубленной диспансеризации необходимо обратиться к вашему социальному координатору в филиале фонда. Специалист поможет записаться на медицинские обследования, расскажет про порядок прохождения и перечень необходимых процедур, а также будет сопровождать на всех этапах профилактического осмотра.

Всего в Татарстане за 2026 год 73% ветеранов СВО, уволенных с военной службы, прошли диспансеризацию, из них 89% направлены на второй этап диспансеризации. Лекарствами были обеспечены 83% ветеранов, порядка 300 обследованных защитников отправили на медицинскую реабилитацию, еще порядка 400 – на санаторно-курортное лечение.