В Госдуме рассказали, как россиянам оформить самозанятость

Оформить статус самозанятого можно дистанционно через сайт Федеральной налоговой службы или портал «Госуслуги», сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от «Единой России» Алексей Говырин.

«Самозанятость в 2026 году остается удобным режимом для тех, кто работает на себя, оказывает услуги, выполняет заказы, сдает жилье или продает товары собственного производства. Официально этот режим называется налогом на профессиональный доход», – сказал он.

Для регистрации гражданину потребуются паспорт, ИНН и номер телефона, напомнил Говырин. Посещать налоговую инспекцию и оплачивать госпошлину не нужно. Также оформить налог на профессиональный доход можно через приложение налоговой службы, личный кабинет на «Госуслугах» или уполномоченный банк.

Несовершеннолетние с 14 лет вправе зарегистрироваться в качестве самозанятых с согласия родителей, после вступления в брак или эмансипации.

Максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Режим не распространяется на перепродажу товаров, торговлю маркированной и подакцизной продукцией, добычу полезных ископаемых и ряд видов деятельности по агентским договорам.

«Оплату можно принимать наличными, переводом на карту, банковский счет, через СБП или платежный сервис. Отдельный расчетный счет законом не установлен. На каждое поступление, включая аванс, формируется чек», – добавил Говырин.



Ставка налога составляет 4% при работе с физлицами и 6% при получении дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей. Налоговая рассчитывает сумму автоматически, а уплатить ее необходимо до 28-го числа следующего месяца. Декларацию подавать не требуется, касса также не нужна.

Самозанятые имеют право на обязательное медицинское страхование. При этом пенсионный стаж для них формируется за счет добровольных взносов в Социальный фонд. У самозанятых есть возможность добровольно участвовать в страховании на случай временной нетрудоспособности, что в дальнейшем дает возможность получать больничные.