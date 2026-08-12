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Общество 12 августа 2026 16:44

Местом проведения Всероссийского Сабантуя 2027 года станет Татарская Каргала

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Местом проведения Всероссийского Сабантуя 2027 года станет Татарская Каргала
Фото: инфоцентр Правительства Оренбургской области

Село Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области примет XIII Всероссийский сельский Сабантуй в июле будущего, 2027 года. Такое решение было принято на заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздника плуга, пишет газета «Оренбуржье».

В обсуждении принял участие и заместитель председателя комитета – вице-премьер РТ и глава Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Сабантуй представляет собой не только сохранение традиций, но и важное событие для укрепления межнационального согласия, выразил уверенность губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Кроме того, по словам главы области, праздник станет возможностью для регионов представить свои продовольственные возможности. В 2025 году область произвела сельхозпродукции на 256,6 млрд рублей.

Татарскую Каргалу выбрали благодаря удобной логистике (село находится неподалеку от Оренбурга) и богатому культурно-историческому наследию. Особый колорит празднику придадут мечеть «Куш Манара», одна из старейших в России, современный культурно-образовательный центр «Нур».

Профильные структуры уже сейчас приступили к подготовке программы. Специалисты прорабатывают вопросы безопасности и транспортной логистики, а также готовят площадки для национальных игр, выставок и праздничных угощений, добавляет издание.

Село Татарская Каргала было основано как Сеитова слобода в 1744 году (основал населенный пункт Сеит (Сагит) Аитов Хаялин из числа казанских купцов. В 1784-м слободу переименовали в Сеитов посад, а в 1799-м была образована станица Каргалинская, население которой причислили к Оренбуржскому казачьему войску.

Каргала была крупным центром ремесла и транзитной торговли с Средней Азией, а также одним из оплотов татарской культуры в Оренбуржье. В 1897 году население превысило 13 тыс. человек, здесь насчитывалось 22 производства и 20 мельниц. На начало XX века тут работали десять мечетей с медресе и мектебами при них.

С Каргалой были связаны такие известные исторические деятели, как путешественник XVIII века Исмаил Бекмухамедов, секунд-майор мурза Рахматулла Янбулатов, миллионер и меценат рубежа XIX и XX веков Ахмед Хусаинов, мулла, депутат II Государственной Думы Российской империи Хайрулла Усманов, драматург и просветитель Габделрауф Ниязбаев, председатель Совнаркома ТАССР в 1937 году Ахметсафа Давлетьяров (расстрелян в 1938-м).

В текущем, 2026 году XII Всероссийский сельский Сабантуй состоялся в селе Аксеново Лямбирского района Республики Мордовия.

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#всероссийский сельский сабантуй #Оренбургская область #Татарский мир
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