Этим летом каникулы в лагерях РТ превратились в профориентационный интенсив

Лагерь «Мирас-Наследие» осенью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республиканский центр «Лето» в текущем году несколько изменил концепцию детского отдыха в лагерях Татарстана, перенацелив ее на приобретение конкретных навыков. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Смены продолжительностью от 14 до 18 дней призваны обеспечить погружение в реальные специальности: от эколога и спасателя до фармацевта и авиастроителя. Разовые кружки сменили полноценные образовательные треки, в ходе которых дети знакомятся с профессиями через практику: мастер-классы, деловые игры, решение кейсов и мини-проекты.

Каждый из семи лагерей центра «Лето» обладает своей специализацией, но существуют и сквозные направления. Так, во всех лагерях работают кружки по робототехнике, где находящиеся на отдыхе дети собирают механизмы, программируют простые модели и знакомятся с инженерными специальностями.

При этом лагерь «Добрый» специализируется на волонтерстве и социальном проектировании, а «Мечта» – на экологической грамотности. Лагерь «Пионер» представляет собой площадку для знакомства с миром индустрий: здесь дети работают с наставниками с Казанского авиационного завода, из технопарка «ИскраВолга» и Института фармации КГМУ. В «Дзержинце» инструкторы и сотрудники экстренных служб обучают подростков Правилам дорожного движения, самообороне и основам оказания первой помощи.

Для занимающихся творчеством предназначены «Чайка» и «Мирас-Наследие». В «Чайке», помимо военно-патриотических сборов от федерального центра «Воин», проходят тематические киносмены: ребята знакомятся с этапами производства фильмов – от сценария до монтажа, пробуют себя в роли операторов и режиссеров. В «Мирас-Наследии» сделан акцент на культурном многообразии и ремеслах. В нем дети осваивают гончарное дело, ткачество и другие народные промыслы, узнают о профессиях мастеров-ремесленников. В свою очередь лагерь «Следопыт» призван помочь разобраться в себе через саморазвитие и социальное проектирование.

Кроме того, для всех юных участников смен организованы сквозные образовательные блоки. Специалисты Национального банка проводят полезные занятия по кибербезопасности. Представители профсоюзов рассказывают подросткам старше 14 лет о трудовых правах и юридически грамотных отношениях с работодателем. Эксперты Красного Креста делятся способами спасения жизни в экстренных ситуациях.

Республиканская юношеская библиотека прививает любовь к чтению, организуя увлекательные мастер-классы, где дети создают закладки или учатся реставрировать книги. Благотворительный фонд «Добренок» проводит интенсивы по журналистике, Казанский авиазавод – квизы и викторины на знание истории авиации, а КНИТУ-КАИ – популяризирует химию посредством образовательных игр. Всего таких партнеров – несколько десятков.

«Мы не ставим цель за 14 дней обучить профессии с нуля. Наша задача – дать ребенку возможность окунуться в отрасль, узнать ее специфику, открыть для себя специальности и направления деятельности, приобрести новые навыки. А еще мы ставим задачу подарить полноценные каникулы, где есть время на спорт, творчество, качественное общение со сверстниками и, конечно, оздоровительный эффект», – объяснила смысл работы Республиканского центра «Лето» его директор Нина Шимина.

Организация детского отдыха соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.