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На главную ТИ-Спорт 12 августа 2026 16:46

Лионель Месси высказался о смерти отца

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Лионель Месси высказался о смерти отца
Фото: социальные сети Лионеля Месси

Несколько дней назад после продолжительной болезни скончался отец аргентинского нападающего Лионеля Месси Хорхе.

Чемпион мира выложил трогательный пост-прощания в социальных сетях:

«Пап, я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет. Не могу этого осознать, а точнее — не хочу осознавать. Мне очень тяжело представить, что я больше тебя не увижу, что мы больше не будем разговаривать. Я знаю, что ты страдал и что так для тебя лучше, но ты ушел слишком рано. У нас впереди было еще столько всего, чем мы могли бы наслаждаться вместе. Ты так просил меня сыграть на последнем чемпионате мира, а за несколько дней до его начала тебе стало совсем плохо. Это был первый турнир, на котором тебя не было рядом. Но мама говорила мне, что тебе станет лучше и ты сможешь приехать.

Я говорил тебе, что мы дойдем до финала, чтобы ты успел приехать.После каждого матча я ждал твоего сообщения и очень его не хватало. Тогда я и понял, что ситуация действительно серьезная. Но несмотря ни на что, я продолжал думать о том, чтобы пройти как можно дальше, дать тебе время и возможность увидеть хотя бы один матч. Мы дошли до финала, но ты так и не смог приехать. Я хотел выиграть его, чтобы привезти победу тебе и показать еще одну новую награду. Но не смог — ноги уже не слушались. В этот раз я пытался идти против собственного физического состояния, но не получилось. Я так и не смог почувствовать себя нормально.

Когда я приехал, ты думал, что мы проиграли финал по пенальти. Мы так и не смогли поговорить обо всем, что произошло. Ты ничем не смог насладиться. Мы не стали чемпионами, но ты даже не представляешь, как мы радовались каждому матчу. И в очередной раз ты оказался прав: мне нужно было там быть и сыграть. Я рассказываю тебе это, потому что это единственное, о чем мы так и не успели поговорить. Все остальное ты и так уже знаешь. Мы разговаривали каждый день и виделись, когда позволял мой график. Я не знаю, что буду делать без тебя, не знаю, как двигаться дальше. Я всю жизнь просто играл в футбол, а теперь у меня много сомнений, буду ли я вообще продолжать делать это еще долго», – написал Лео Месси.

И добавил, что «ты был рядом со мной с самого начала, и до конца оставалось совсем чуть-чуть»:

«Почему ты не продержался еще немного, чтобы мы закончили этот путь вместе? Я знаю, что твоим счастьем было видеть, что у твоей семьи все хорошо: у твоей жены, у твоих детей и, особенно — только чтобы остальные об этом не узнали, — смотреть, как играю я. Так было с самого моего детства. Ты возил меня на все тренировки, едва успев вернуться с работы. На многие тренировки меня отвозила мама, потому что ты был на работе. А мои матчи ты, конечно, не пропускал никогда. Как же ты переживал, глядя на мою игру, и как радовался, хотя комплиментами ты меня особо не баловал.

Ты был для меня папой, другом и агентом. В каждый момент ты всегда был именно тем человеком, которым должен был быть, и ни в чем не ошибался. Несмотря на некоторые упреки и ссоры, в итоге ты всегда оказывался прав. Все заканчивалось так, как ты и говорил. Я буду очень по тебе скучать, но ты всегда будешь рядом. Особенно — в том, как я воспитываю своих детей, потому что я учу и воспитываю их так же, как вы воспитывали меня. Покойся с миром и присматривай за нами сверху так же, как делал это здесь. Спасибо тебе за все. Люблю тебя, пап», — написал Месси в социальных сетях.

Добавим, Хорхе Месси было 68 лет.

#лионель месси
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